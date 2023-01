Lieblingsrezepte auf dem Mensa-Speiseplan

Die Aktion richtet sich an kochbegeisterte Studierende, die Lust haben, aktiv an der Speiseplangestaltung in ihrer Mensa mitzuwirken, ihr Lieblingsrezept groß rausbringen möchten und schon immer mal selbst den Kochlöffel in einer Großküche schwingen wollten.

Wer sich angesprochen fühlt, kann ab sofort bis spätestens zum 24. Februar 2023 sein Lieblingsrezept per E-Mail an mensa@studentenwerk.sh senden.

Egal, ob Omas altes Geheimrezept, der WG-Klassiker oder das kulinarische Mitbringsel aus dem Auslandssemester – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Die Rezepte müssen lediglich für vier Personen ausgelegt sein und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung enthalten.

Außerdem wünscht sich das Hochschulgastronomie-Team eine kurze Begründung, warum es sich um das jeweilige Lieblingsrezept handelt, was das Besondere daran ist und was die Person damit verbindet.

Nach Einsendeschluss wird das Hochschulgastronomie-Team alle Rezepte prüfen und fünf Gewinner:innen küren, die zu einem Kochevent in der Mensa im April eingeladen werden.

Hierbei erhalten die Studierenden nicht nur einen spannenden Einblick hinter die Kulissen einer Großküche, sie können auch ihr Lieblingsrezept gemeinsam mit den Mensaköchen probekochen. Obendrein winkt allen Gewinner:innen ein 50-Euro-Gutschein für die Mensa.

Als Höhepunkt des "Rezepte-Duells" findet im Mai eine Aktionswoche statt, bei der jeden Tag eines der fünf Sieger:innengerichte auf dem Speiseplan aller Mensen in Schleswig-Holstein steht. So können die Gewinner:innen tausende Mensagäste von ihrem Lieblingsrezept überzeugen.

Die Gerichte, die besonders gut ankommen, werden voraussichtlich dauerhaft in den Speiseplan integriert.

Quelle: Studentenwerk SH