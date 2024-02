Lesung in der Muthesius: Emma Braslavsky stellt ihr neues Werk vor

"Ich bin dein Mensch" heißt die Erzählung von Emma Braslavsky, die 2022 von Maria Schrader verfilmt und als deutscher Kandidat für die Oscars ausgewählt wurde. Am Dienstag, 13. Februar 2024, stellt die Berliner Autorin und Kuratorin ihren neuen Roman "Erdling" an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel vor.