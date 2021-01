Lesestoff trotz Lockdowns

So geht's: Registrierte Nutzer geben ihre Medienwünsche per Telefon oder E-Mail bei den Stadtteilbüchereien ab und vereinbaren einen Termin zur Abholung. Für die Abholung wird der Büchereiausweis oder ein Personaldokument benötigt.



Die Stadtteilbücherei Gaarden ist montags bis donnerstags von 10.00 bis 15.00 Uhr telefonisch unter der Kieler Nummer 736601 oder per Mail an stadtteilbuecherei.gaarden@kiel.de zu erreichen. Die Bestellungen können nach Vereinbarung dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr abgeholt werden. Die Abholer werden gebeten, an der Haupttür zum Mehrgenerationenhaus (Vinetazentrum) zu klingeln.



Die Stadtteilbücherei Elmschenhagen ist wochentags – außer mittwochs – von 10.00 bis 17.00 Uhr telefonisch unter der Kieler Nummer 901-4185 zu erreichen. Die Bestellungen können nach Vereinbarung dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr sowie freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr abgeholt werden.



Für Unentschlossene oder Neugierige stellen die Mitarbeiter der Büchereien auch gern ein "Überraschungspaket" zusammen. Der Service ist kostenlos.



Für den Besucherverkehr bleibt die Stadtbücherei zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bis zum 14. Februar 2021 geschlossen.

Aktuelle Informationen und den Online-Katalog finden Interessierte auf www.stadtbuecherei-kiel.de.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel