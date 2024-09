Lesebühne Federkiel: KI-Battle und Offenbarungszeit

Die Beiträge – egal welcher Textart, maximal eine A4-Seite – können direkt zur Veranstaltung mitgebracht oder vorab an lesebuehnefederkiel@gmx.de gemailt werden. Team Federkiel liest alle Texte anonym für das Publikum vor .

Im zweiten Teil freut sich das Team von Federkiel auf analoge Offenbarungen der Gäste zum Thema "Sommer, Schnaps und Sünden" . Alles, was man nicht mal der Iris-Scan gesicherten Cloud anvertrauen würde, ist hier willkommen.

Während die CPUs überhitzen, bewahren die Poeten einen kühlen Kopf. Das Beste aus künstlerischer Intelligenz und maschineller Dummheit tritt im Wettstreit gegeneinander an – eine Slam-Schlacht der Maschinen, ein literarisches Synapsentraining im Ultra Bereich. Overfitting nicht ausgeschlossen.

Im ersten Teil des Abends werfen die Akteure die neuronalen Netze aus und holen die Avatare aufs Holodeck. Ein Datensatz reiht sich an den anderen und wird zum Code, der die Schlösser der Publikumsherzen öffnet.

Was ist die Lesebühne Federkiel?

Federkiel ist die kleine Freiheit im großen Saal. Aus Liebe sagt man hier Ja, wo die Masse Nein sagt. Populismus und Pathos, Spiegelbild und Reflexion – immer gleich, immer anders. Widerspruch statt Wiederwahl. In der Nische zwischen elitärem Literaturverständnis und plakativer Pointen-Poesie blickt Federkiel offen und skeptisch in die Runde. Namen spielen keine Rolle, jeder soll einfach sein Ding machen.

Professionalization is killing art – getreu diesem Motto ist Federkiel immer am Machen und Tun, ständig bastelnd an verschiedenen Projekten und Ideen. Neues auszuprobieren und zu experimentieren steht im Vordergrund, manchmal funktioniert sogar etwas – aber maximal unprofessionell.

Die Lesebühne findet fünfmal im Jahr immer ab 20.00 Uhr im großen Saal der Hansa48 statt. Der Eintritt beträgt 3,- Euro für alle am Studi-Mittwoch. Die erste Hälfte des Abends besteht aus einem Lesungsteil mit mindestens drei hochklassigen Autoren. In der zweiten Hälfte lüftet Federkiel in der Offenbarungszeit den Mantel des Schweigens über die Geheimnisse der Gäste – man ist ja unter sich.

Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Federkiel gibt dem Raum und Zeit, was sie lieben: lesen und schreiben. Und das nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Publikum und talentierten, leidenschaftlichen, wütenden Autoren, die noch in so vielen Nischen schlummern und nur darauf warten, aufgespürt zu werden.