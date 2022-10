Leckere Mensa-Aktionen im November

Am Dienstag, 1. November 2022, feiert das Studentenwerk unter dem Motto "Veganissimo!" wieder den Weltvegantag, für den das Hochschulgastronomie-Team mehrere neue vegane Angebote entwickelt hat. Unter anderem lassen ein indisches Kichererbsen-Curry mit Basmatireis oder ein veganer Chicken-Burger mit bunten Fritten nicht nur die Herzen von Veganer:innen höherschlagen. Tipp: In den Cafeterien gibt es am Weltvegantag zu jedem veganen Artikel – egal, ob Kuchen, Desserts, Salate, Backwaren oder Riegel – einen kleinen Filterkaffee oder Tee für nur 80 Cent dazu.

"Das Interesse an veganen Speisen steigt kontinuierlich an", erzählt die stellvertretende Hochschulgastronomie-Leiterin Kristin Dahl. "Im Sommersemester 2022 waren 45 Prozent aller verkauften Gerichte vegan. Wir erwarten, dass dieser Trend anhält, und werden das Angebot daher auch weiterhin ausbauen."

Vom 14. bis zum 18. November heißt es dann "Mensa im Streetstyle". Bei dieser Aktionswoche locken Streetfoodgerichte wie "Miso Ramen mit Champignons, Erdnüssen, Pak Choi und Koriander", "Langosch mit geschmortem Paprikagemüse, Speck und Quark-Dip" oder "Unser Kombüsensnack mit Backfisch, Grünkohl-Chutney, eingelegten roten Zwiebeln, Gurke und Pommes".

Alle Rezepte wurden von Akif Ayhan, Betriebsleiter der Kieler Schwentine Mensa, selbst kreiert und beweisen einmal mehr, wie einfallsreich und vielfältig das Essen in der Mensa sein kann.

Die aktuellen Speisepläne finden die Gäste auf der Website des Studentenwerks: www.studentenwerk.sh.

Quelle: Studentenwerk SH