Der Winter – das Leben in der kalten Jahreszeit während einer weltweiten Pandemie

Warum der Winter in dieser Situation besonders gefährlich ist

Menschen sind nicht in der Lage, das Vitamin D selbst zu produzieren. Viel mehr sind sie auf die Sonne angewiesen, da ihr Licht dem Körper genau diesen wichtigen Nährstoff liefert. Im Winter entsteht dabei ein Problem: Die aktive Sonnenzeit verringert sich um im Vergleich zum Sommer. Daher verfallen einige Menschen in eine sogenannte Winterdepression. Es wird morgens später hell und bereits am Nachmittag dunkel. In Kombination mit der weltweiten Coronapandemie eröffnen sich nun weitere Schwierigkeiten, die die Winterdepression verstärken. Ein neuer Lockdown führt zu Regelungen, die daraus bestehen, das Haus nur noch für den dringenden Bedarf zu verlassen. So sind Spaziergänge ungern gesehen, wenn Menschen nicht in Besitz eines Hundes sind.

Auch wenn die aktuelle Situation nicht leicht ist, können Sie gut durch diesen besonders schwierigen Winter kommen.

Ablenkung ist das Schlüsselwort

So schwer es auch fällt, versuchen Sie trotz der Ausnahmesituation einen strukturierten Alltag aufrechtzuerhalten. Stehen Sie zu ähnlichen Zeiten wie sonst auch auf und machen Sie sich eine To-do-Liste, die Sie Schritt für Schritt abarbeiten.

Besonders beliebt sind dabei das Ordnen und Aufräumen der Gegenstände im Eigenheim. Neben des Ausmistens des Kleiderschranks oder der seit Jahren staubenden Kommode gehört dabei vor allem auch etwas anderes: die Reinigung der Teppiche in der Wohnung. Der Dienstleister in Kiel holt Ihren verschmutzten Teppich ab und bringt den sauberen auch wieder zu Ihnen. Dadurch müssen Sie das Haus nicht verlassen und können sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Von Vorteil ist dieser Abhol- und Bringservice vor allem auch, weil Sie das Betreten der Straße in der aktuellen Situation möglichst verhindern sollten. Außerdem müssen Sie selbst nicht über einen Wagen verfügen.

Die eigene Wohnung sollte Ihnen einen absoluten Wohlfühlfaktor ermöglichen. Dieser wird durch verblasste Farben in Teppichen oder tiefgreifender Staubentwicklung verhindert, weil der Mensch ein Wesen ist, das Emotionen durch bestimmte Farben entstehen lässt. Eine professionelle Teppichreinigung kann jede Schicht des Teppichs auf Vordermann bringen und somit auch die ursprünglichen Farben der Materialien zum Vorschein bringen. Wie sehr Staub und Schmutz die Farbe des Teppichs beeinflussen, können Sie durch Vorher-Nachher-Fotos erkennen. Außerdem ist eine Teppichreinigung sinnvoll, weil Sie sich so den Kauf eines neuen Teppichs sparen. Dieser ist teurer als die Teppichreinigung. Außerdem müssen Sie sich so nicht um den Verbleib des alten Teppichs kümmern.

Was bleibt, sind Träume

Es mag kitschig klingen, dennoch ist es wichtig, dass Sie auch in einer scheinbar ausweglosen Situation weiterträumen. Für jedes wie auch für dieses Jahr gibt es vor allem auch den Wunsch nach einer weißen Weihnacht. Auch wenn die Hoffnung für dieses Jahr noch erhalten bleibt, so ist das Weihnachtswetter in Deutschland meist sehr bescheiden. Aber bleiben Sie dabei: Wer träumt, kann glücklich werden. Während des Wartens auf Normalität können Sie Ihre Zeit dennoch sinnvoll nutzen und Ihre Textilien reinigen lassen, damit Sie auch zukünftig Freude daran haben.