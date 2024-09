Lange Nacht der Demokratie zum ersten Mal in Kiel

Am 2. Oktober 2024 findet zum ersten Mal in Schleswig-Holstein die Lange Nacht der Demokratie statt. Ziel der Veranstaltung ist es, Begegnung und Austausch zur Bedeutung unserer Demokratie zu ermöglichen. In vielfältigen Formaten wird an verschiedenen Orten in Kiel über Demokratie philosophiert, diskutiert und gestritten. Dazu gibt es Musik, Kunst und Kulturveranstaltungen.