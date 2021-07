Landeshauptstadt Kiel setzt sich für Erhalt der Caterpillar-Standorte ein

Kiels Arbeits- und Sozialdezernent Gerwin Stöcken hat sich mit Vertretern der IG Metall und mit Betriebsräten der Caterpillar-Standorte Kiel, Rostock und Henstedt-Ulzburg getroffen. Vereinbart wurde, dass gemeinsam dafür gekämpft werden soll, dass die beiden Standorte in Kiel (Motorenbereich und Gießerei) sowie die Standorte in Henstedt-Ulzburg und in Rostock erhalten bleiben.