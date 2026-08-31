Wann? Freitag, 4. September 2026 um 17.00 Uhr Wo? Kulturspeicher Wall 47/51 in Kiel Anmeldung: Auf der Seite des Heimatbundes bis zum 3. September

Was erwartet euch bei der Veranstaltung?

Martin Lätzel, Leiter der SHLB, und Peter Stoltenberg, Präsident des SHHB, begrüßen euch zum Auftakt. Landtagspräsidentin Kristina Herbst spricht ein Grußwort. Anschließend diskutieren hochkarätige Gäste in zwei Podiumsrunden über die Singkultur in Schleswig-Holstein. Der Abend endet mit Austausch und Verpflegung.

Die erste Podiumsrunde widmet sich der historischen Einordnung und Diagnose. Dr. Matthias Kirsch (Musikwissenschaftler), Prof. Dr. Detlev Kraack (Historiker) und Lasse Rodewald (Generalsekretär Sydslesvigsk Forening) analysieren die Situation. Sie beleuchten, warum gemeinsames Singen in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Regionen so selten geworden ist. Die Experten ordnen das Phänomen kulturhistorisch ein.

In der zweiten Runde geht es um konkrete Lösungsansätze. Isabel Kuczewski (Musikpädagogin und Sängerin), Hanne Pries (Lehrerin, Sängerin und Chorleiterin) und Lukas Johannsen (Kinderliedermacher und Leiter des Kneipenchors Neumünster) diskutieren mit. Ein offener Stuhl lädt zur Beteiligung aus dem Publikum ein. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, wie ein zeitgemäßes Liedgut entstehen kann.

Was ist die HeimatVielfaltWoche?

Die HeimatVielfaltWoche findet vom 4. bis 13. September in ganz Schleswig-Holstein statt. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund organisiert die landesweite Aktionswoche erstmals. Kooperationspartner sind die SHLB, die Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte und der Landesmusikrat. Gefördert wird die Woche durch die Brunswiker Stiftung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, aber aufgrund begrenzter Plätze ist eine Anmeldung erforderlich. Meldet euch bis zum 3. September online bei der SHLB an. Falls ihr doch nicht kommen könnt, ist die Abmeldung unkompliziert möglich. Die SHLB ist zudem barrierefrei zugänglich.

Neugierig auf weitere kulturelle Highlights im Norden? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.