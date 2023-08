Kleinkunst im metro Kino mit La Signora's "Allein unter Geiern"

Am Sonntag, 3. September 2023, kommt Carmela De Feo mit ihrem Programm "Allein unter Geiern" ins Metro Kino im Schloßhof in Kiel. Die Preisträgerin des Deutschen Kleinkunstpreises in der Sparte Kleinkunst 2022 zeichnet sich insbesondere durch ihren gnadenlosen Galgenhumor aus.