Wann? 7. und 8. November 2026, ab 11.00 Uhr Wo? Festung Friedrichsort Eintritt: kostenfrei

Was erwartet euch auf dem Markt?

Eine bunte Mischung aus Kunst und Handwerk füllt die alten Festungsgänge mit Leben. Viele bekannte Aussteller sind wieder dabei, dazu kommen neue Gesichter mit frischen Ideen. Jedes Stück ist individuell gefertigt, hier findet ihr garantiert keine Massenware. Die besondere Atmosphäre der historischen Mauern macht das Stöbern zum Erlebnis.

Warum lohnt sich der Besuch?

Der freie Eintritt macht den Markt für alle zugänglich. Ihr könnt in Ruhe durch die Gänge schlendern und besondere Geschenkideen entdecken. Oder ihr gönnt euch selbst etwas Schönes aus der Vielfalt handgemachter Unikate. Die Mischung aus etablierten Kunsthandwerkern und Newcomern sorgt für Abwechslung und Überraschungen.

Wie wird für euer Wohl gesorgt?

Natürlich ist auch an euer leibliches Wohl gedacht. Kaffee und Kuchen laden zu einer gemütlichen Pause zwischen dem Stöbern ein. So könnt ihr den Marktbesuch entspannt genießen und neue Energie tanken. Die Verpflegung rundet das Erlebnis in der historischen Kulisse perfekt ab.

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