Ausstellung mit Jim Avignon im Kunstraum B

Wann? Eröffnung am Freitag, 1. Juli 2022, 18.00 Uhr, bis zum Freitag, 29. Juli 2022, mittwochs bis freitags, 16.00 bis 18.00 Uhr Wo? Kunstraum B

Jim Avignon ist Maler, Illustrator und Konzeptkünstler und einer der ungewöhnlicheren Charaktere in der aktuell eher karriereorientierten deutschen Kunstszene.

Sein Markenzeichen sind leuchtende Farben, gelegentlich beißender Witz, unprätentiöses Material, und ein schwindelerregender Output.

Seine Trägermaterialien/-medien sind hauptsächlich "selbst-organisierte" Papiere und Pappen oder eben bemalte Wände, welche er bereits auf dem ganzen Globus verteilt hat.

Aus dem weiten Spannungsfeld von Kunst, Musik, Medien und Markt bezieht und überträgt er zentrale Konzepte seines Schaffens wie zum Beispiel das Sampling, die Coverversion oder Epiphänomene wie das der Gamification.

Er sucht die Konfrontation mit dem Establishment und legt sich dabei selten fest, ob er nun Pop-Art, Street-Art, ein Picasso on acid oder einfach nur der schnellste Maler der Welt sein will.

Seine Motive, ein Mash up aus cartooniger Figuration, expressionistischem Bildaufbau, und dominant aufs Bild gemalten Titeln, leben einen kritischer "Pop-pulismus", der vorallem in seinen Slogans wie Unfollow the leader oder Highway to hello eine subversive Wucht entfaltet – und das sowohl in der Club-Kultur als auch in den Kultur-Clubs.

Quelle: Kunstraum B