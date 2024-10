Kunst, Kultur und Käsekuchen im Stadtmuseum Warleberger Hof

Das Stadtmuseum Warleberger Hof lädt gemeinsam mit dem Werkstatt-Café zu einem kulturellen Kaffeeplausch der besonderen Art ein. Unter dem Motto "Kunst, Kultur und Käsekuchen" haben Kulturinteressierte am Samstag, 12. Oktober 2024, um 14.30 Uhr die Gelegenheit, in die bewegte Kieler Stadtgeschichte einzutauchen und gleichzeitig in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen.