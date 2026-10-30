Wann? 30. Oktober bis 28. November 2026 Wo? alle Verantstaltungsorte unter: kulturwochen-kiel.de Eintritt: variiert je nach Veranstaltung

Was erwartet euch bei den Kulturwochen?

Das Programm bietet über 30 Veranstaltungen zu Musik, Geschichte und Gesellschaft. Von Flamenco Workshops über Theatermonologe bis hin zu Familienfrühstücken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besondere Highlights sind die Konzerte mit Django Galore und der Theatermonolog "Mit gefesselten Fäusten". Auch Kinder kommen bei bunten Kinderfesten voll auf ihre Kosten.

Warum ist Aufklärung wichtig?

Mehrere Programmpunkte widmen sich der Auseinandersetzung mit Antiziganismus. Der Rundgang "Wir werden um unsere Rechte kämpfen" beleuchtet die Geschichte Kieler Sinti und ihren Widerstand gegen Ausgrenzung. Workshops helfen euch, Diskriminierung zu erkennen und zu verstehen. Die Veranstaltung "Eine Bildergeschichte des Antiziganismus" zeigt historische Zusammenhänge auf. Bildung schafft die Basis für ein respektvolles Miteinander.

Welche kulturellen Höhepunkte gibt es?

Musik und Tanz

"Tocalo flamenco" bringt euch die Leidenschaft des Flamenco näher, sogar in zwei Ausgaben. Django Galore tritt gleich zweimal auf und ehrt den legendären Gitarristen Django Reinhardt. Der Film "Django – Ein Leben für die Musik" erzählt seine bewegende Geschichte. Diese musikalischen Formate zeigen die künstlerische Vielfalt der Sinti und Roma.

Theater und Film

Der Theatermonolog "Mit gefesselten Fäusten" von Rike Reiniger bietet intensive Momente. Der Film "GIPSY QUEEN" erzählt eine packende Geschichte. "ARRIVEDERCI ROMA – Das Geheimnis der Rozsanéni" entführt euch in geheimnisvolle Welten. Diese Formate machen persönliche Schicksale greifbar und berührend.

Workshops

Praktische Formate laden zum Mitmachen und Lernen ein. "Zwischen Werkbank und Bühne" verbindet Instrumentenbau mit Musikgeschichte. Bei "Grenzenlos kochen mit CoCo" entstehen kulinarische Verbindungen. Der Workshop "Antiziganismus erkennen" vermittelt wichtiges Wissen für den Alltag. Hier könnt ihr aktiv werden und neue Fähigkeiten entwickeln.

Wie werden Geschichten erzählt?

Die Veranstaltung "Wer erzählt die Geschichten?" beschäftigt sich mit der Darstellung in Kinder und Jugendbüchern. "Gesichter einer Gemeinschaft" gibt Menschen ein Gesicht und eine Stimme. "Die Mutsammlerin" präsentiert literarische Perspektiven. Diese Formate zeigen, wie wichtig authentische Repräsentation ist.

Warum ist regionale Geschichte wichtig?

"Die Geschichte deutscher Sinti und Roma in Schleswig Holstein" beleuchtet lokale Zusammenhänge. Der Rundgang durch Kiel zeigt konkrete Orte der Ausgrenzung und des Widerstands. Diese regionalen Bezüge machen Geschichte greifbar und zeigen, dass sie uns alle betrifft. Vergangenheit verstehen hilft, Zukunft zu gestalten.

Auf der Suche nach weiteren kulturellen Highlights? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.