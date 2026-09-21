Was erwartet euch beim Kulturmeilenfest?

Das Kulturmeilenfest ist keine klassische Veranstaltung an einem Ort, sondern eine abwechslungsreiche Entdeckungstour durch das Maritime Viertel. Von 11.00 bis 17.00 Uhr laden zahlreiche Stationen zwischen Marineanlagen und Anscharpark, Maschinenmuseum und Schleusen zum Erkunden ein. Ihr könnt euch euer eigenes Programm zusammenstellen und von Station zu Station spazieren.

Im Flandernbunker finden Kurzführungen statt, die euch in die Geschichte des Ortes eintauchen lassen. Der Anscharpark öffnet seine Türen um 13.00 und 15.00 Uhr für geführte Rundgänge. Die Petruskirche könnt ihr bei Kirchenführungen um 14.00 und 15.00 Uhr kennenlernen. Für das Marineuntersuchungsgefängnis werden um 10.00 und 12.00 Uhr Führungen angeboten, hier ist eine vorherige Anmeldung unter info@imug-kiel.de erforderlich.

Welche Kunst und Geschichte gibt es zu entdecken?

In der ehemaligen Technischen Marineschule präsentiert das Maritime Viertel mehrere spannende Ausstellungen. Ihr findet dort die Ausstellung zum Nord-Ostsee-Kanal sowie die Modell- und Fotoausstellung "Kiel einst und jetzt". Die Sonderausstellung "Heimathafen Kiel" gibt zusätzliche Einblicke in die maritime Geschichte. Verschiedene Ateliers zeigen aktuelle Kunst – von experimenteller Malerei über Gipsskulpturen bis zu Aquarellen und Fotografien.

Im Maschinenmuseum werden historische Maschinen vorgeführt und Kinder dürfen dort sogar selbst Trecker fahren. Die Diakonie Altholstein bietet von 12.00 bis 15.00 Uhr ein maritimes Bastelangebot an. Im Anscharpark wartet im Gemeinschaftshaus 12 eine Kinder-Mal-Aktion auf die jüngsten Besucher. Beim Wiker Balkon könnt ihr Boule spielen, beim TuS Holtenau Cornhole ausprobieren.

Was macht den Kanal zum Erlebnis?

Der Nord-Ostsee-Kanal selbst ist Teil des Programms. Von der Schleusen-Besucherplattform Torbunker IV beobachtet ihr das Treiben auf dem Kanal aus nächster Nähe. Die Kanalfähre ADLER 1 wird zur "kleinsten Kulturkreuzfahrt der Welt" von 14.00 bis 16.00 Uhr liest dort Norbert Aust vom Theater-Museum Kiel. Auf der Holtenauer Seite laden ein Sonnenstuhlbauworkshop, Musik auf der offenen Bühne und das Schiffercafé mit maritimer Küche zum Verweilen ein.

Das Kulturmeilenfest vereint all das, was diesen Teil Kiels besonders macht: Marinegeschichte und Gegenwart, Kunst und Technik, Wasser und Stadtteilkultur. Der Kanal trennt Wik und Holtenau und verbindet sie zugleich zu einem lebendigen Kulturraum. Ihr entdeckt dabei immer wieder neue Perspektiven auf den Kanal und die Stadt. Zum Abschluss lädt das Maritime Viertel ab 17.00 Uhr in die Räume des Vereins in der Arkonastraße 1 ein. Der Eintritt ist frei.

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