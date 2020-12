Kulturfestival SH illuminiert Kirchen

Passend zur besinnlichen Vorweihnachtszeit werden Kirchenfassaden stimmungsvoll beleuchtet. Musik begleitet die Illumination später über die digitalen Kanäle. Auftakt ist am Montag, 14. Dezember 2020, an der St.-Nikolai-Kirche in Flensburg.

Das Schauspiel verspricht eine Faszination eigener Art. Ausgewiesene Spezialisten nehmen die Installation vor. In den Kirchen werden an den Veranstaltungstagen heimische Kunstschaffende klassische Musik vortragen. Auftreten werden u.a. Daniel Fritzen, Svetlana Kostik und Samirah Al-Amrie.

Abhängig von der Architektur sind diese Klänge teilweise außen zu hören. Der Idee des Festivals folgend, Zeiten ohne Publikumsveranstaltungen zu überbrücken, sind diese Einspielungen später als Videostream auf Facebook und YouTube abrufbar. Kamerateams begleiten die Darbietungen im Kirchenraum und auf den Plätzen rund um die Gotteshäuser.

Der besondere Clou: Zuschauer können vor Ort kurze Botschaften oder Grüße an Verwandte und Freunde übermitteln. Die Kamerateams organisieren die entsprechenden Abläufe für die Film- und Tonaufnahmen gemäß den Corona-Regeln vor Ort. Die Einhaltung der AHA-Vorschriften (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) sind dabei selbstverständlich.

Die Kirchen sind während der Illumination und der Konzertaufnahmen nicht zugänglich. Alle Lichtinstallationen finden jeweils zwischen 17.00 und 21.00 Uhr statt, Musiksequenzen gibt es nur während eines kurzen Zeitfensters. Eine Übertragung der Musik nach außen hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und ist nicht garantiert.

Folgende Kirchen werden im Rahmen des Kultusfestivals illuminiert:

Montag, 14. Dezember 2020 , St. Nikolai-Kirche Flensburg, Nikolaikirchhof 8, 24937 Flensburg

, St. Nikolai-Kirche Flensburg, Nikolaikirchhof 8, 24937 Flensburg Dienstag, 15. Dezember 2020 , St. Martin-Kirche Nortorf, Niedernstraße 2, 24589 Nortorf

, St. Martin-Kirche Nortorf, Niedernstraße 2, 24589 Nortorf Donnerstag, 17. Dezember 2020 , Maria-Magdalenen-Kirche, Lauenburg/Elbe, Kirchplatz 2, 21481 Lauenburg

, Maria-Magdalenen-Kirche, Lauenburg/Elbe, Kirchplatz 2, 21481 Lauenburg Freitag, 18. Dezember 2020 , St. Jakobi-Kirche Lübeck, Jakobikirchhof 3, 23552 Lübeck

, St. Jakobi-Kirche Lübeck, Jakobikirchhof 3, 23552 Lübeck Sonnabend, 19. Dezember 2020, St. Johannes-Kirche Meldorf (Meldorfer Dom), Nordermarkt, 25704 Meldorf

Quelle: Boyens Medien GmbH & Co. KG