Kultur-Frühstück in Lüneburg Haus und Stadtmuseum

Wann? 2. September, 7. Oktober, 4. November und 2. Dezember 2020, jeweils von 9.30 bis 11.15 Uhr Wo? Frühstück: Lüneburg-Haus

Führung: Stadtmuseum Warleberger Hof Kosten für Frühstück und Museumsführung: 12,50 Euro Anmeldung: unter Telefon 0431/9826000

Jeweils am ersten Mittwoch eines Monats können kulturhungrige Besucher zunächst ein Frühstück im Lüneburg-Haus und anschließend eine Führung durch die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum genießen.

Das nächste Kultur-Frühstück nehmen Interessierte am Mittwoch, 2. September, um 9.30 Uhr ein. Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Dr. Birte Gaethke erinnern sich die Besucher dann im Rahmen einer spannenden Führung an den Luftkrieg in Kiel und die "Heimatfront" zu Zeiten des Nationalsozialismus.

Die Kosten für Frühstück und Museumsführung betragen 12,50 Euro. Anmeldungen nimmt das Lüneburg-Haus unter der Kieler Telefonnummer 0431/9826000 entgegen. Die Veranstaltung endet gegen 11.15 Uhr.

Die Ausstellung im Stadtmuseum zeigt anhand von zahlreichen historischen Fotos, Gemälden und Zeichnungen, wie die Stadt durch die Bombardements im Zuge des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde.

Etwa 75 % des Kieler Gebäudebestands waren beschädigt oder völlig zerstört, 167.000 Menschen wurden obdachlos. Gleichzeitig sollte die Bevölkerung an der "Heimatfront" den kämpfenden Soldaten moralische Unterstützung bieten.

Doch wie sollten die Menschen in Kiel ihr Leben angesichts von Trümmern und mangelnden Lebensmitteln gänzlich neu organisieren, im Bunker ausharren, Brandbomben löschen und dabei noch optimistisch bleiben?

Die Ausstellung zeigt auch nationalsozialistische Propaganda-Plakate und zahlreiche Alltagsgegenstände. Ferner wird in der Ausstellung das Gedenken an die Opfer nach 1945 thematisiert.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Pressereferat