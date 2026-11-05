Wann? Donnerstag, 12. November 2026, 16.00 Uhr Wo? ONspace Eintritt: kostenfrei

Was erwartet euch im Kultur Café?

Das Kultur Café ist eine monatliche Plattform für Austausch und Vernetzung. Hier könnt ihr eigene Projekte vorstellen, neue Ideen entwickeln und Gleichgesinnte treffen. Anders als das etablierte Kulturtreffen Gaarden, das nur zweimal jährlich stattfindet, bietet dieses Format regelmäßige Begegnungen in lockerer Atmosphäre. Ein Ort, an dem Kultur nicht nur stattfindet, sondern gemeinsam wächst.

Warum braucht Gaarden dieses Format?

In Gaarden fehlte bisher ein regelmäßiger, informeller Treffpunkt für Kulturtätige. Das bisherige Kulturtreffen mit rund 20 Organisationen ist wichtig, lässt aber zu große Zeiträume zwischen den Terminen. Das Kultur Café schließt diese Lücke und ermöglicht kontinuierlichen Dialog. So entstehen Synergien, die einzelne Projekte stärken und den Stadtteil kulturell bereichern.

Wie funktioniert das Miteinander?

Das Café lebt vom Mitbring-Prinzip: Jeder steuert etwas zur gemeinsamen Runde bei, ob Kaffee, Tee oder Gebäck. Die Teilnahme ist komplett geldfrei, denn Gemeinschaft funktioniert nur, wenn alle dabei sein können. Die Kulturinitiative Gaarden organisiert das Projekt in Kooperation mit lokalen Partnern wie ONspace und K34. Ein echtes Stadtteilprojekt, getragen von denen, die es nutzen.

Wo findet ihr das Kultur Café?

Die Galerie ONspace in der Iltisstraße 10 ist euer Gastgeber. Die Galerie öffnet dienstags bis donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr und ist bereits ein etablierter Kulturort in Gaarden. Hier verbinden sich Kunst, Austausch und nachbarschaftliches Miteinander zu einem lebendigen Ganzen. Der perfekte Rahmen für das neue Format.

Wer kann mitmachen?

Alle sind willkommen, ob ihr selbst kreativ tätig seid, Kulturprojekte plant oder einfach Interesse habt. Das Café richtet sich an Einzelpersonen ebenso wie an Organisationen. Keine Anmeldung, keine Hürden, nur die Offenheit für Begegnung und neue Ideen. Bringt eure Projekte, Fragen oder einfach nur Neugier mit.

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