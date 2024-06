Kulinarische Zeitreise in die 80er Jahre im Warleberger Hof

Das Stadtmuseum Warleberger Hof und das Lüneburg-Haus laden zu einer besonderen Kombination aus Museumsführung und Dinner ein. Unter dem Motto "Wackelpudding, Toast Hawaii und Nudelsalat – Eine kulinarische Zeitreise zurück in die 1980er Jahre" können Interessierte am Donnerstag, 4. Juli 2024, eine geschmackliche Reise in die schrillen 80er unternehmen.