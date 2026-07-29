Eine kulinarische Tour durch das Kieler Ostufer führt euch zu den spannendsten Genussorten zwischen Gaarden und Ellerbek. Besonders die türkische Küche dominiert die Gastronomieszene und verleiht dem Viertel seinen authentischen Charakter, doch die kulinarische Vielfalt geht weit darüber hinaus. Türkische Spezialitäten als kulinarisches Highlight Das Ostufer ist bekannt für seine authentischen türkischen Restaurants und Imbisse. Zahlreiche Lokale servieren traditionelle Gerichte wie Döner Kebap, Lahmacun, Pide und Köfte in bester Qualität. Die türkische Community hat eine lebendige Gastronomieszene geschaffen, die weit über die Stadtteilgrenzen hinaus geschätzt wird. Besonders beliebt sind Grillspezialitäten vom Holzkohlegrill, frisch zubereitete Meze-Platten und süße Köstlichkeiten aus den türkischen Bäckereien. Internationale Vielfalt am Förde-Ufer Neben der türkischen Küche findet ihr am Kieler Ostufer auch andere gastronomische Angebote. Pizzerien, Asia-Imbisse, Cafés und Eisdielen ergänzen das kulinarische Spektrum. Gemütliche Cafés und Bäckereien laden zum Frühstück oder zur Kaffeepause ein. Die Mischung aus orientalischen Aromen, maritimen Spezialitäten und internationalen Einflüssen macht das Ostufer zu einem spannenden Ziel für alle, die authentische Küche schätzen. Wir haben für euch die besten Restaurants und Cafes am Kieler Ostufer persönlich getestet und die Top-Adressen zusammengestellt: 1. Agora

Das Agora in der Elisabethstraße startete 1998 als kleiner Stehimbiss mit nur zwei Tischen. Heute führt Ömer Yildirim das Familienunternehmen in zweiter Generation und hat es 2017 zusammen mit seinem Bruder Önder komplett modernisiert. Der studierte Ingenieur konnte dank seiner Ausbildung die gesamte Renovierung selbst planen und umsetzen. Das Restaurant bietet weit mehr als den klassischen Döner. Gäste erhalten authentische türkische Küche mit Fleisch vom Holzkohlegrill. Besonders hervorzuheben ist die große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten. Die edle Einrichtung mit Naturstein und der Grill stammen direkt aus Gaziantep, der Heimatstadt der Familie. Das Agora verbindet traditionelle türkische Kochkunst mit modernem Ambiente und bietet eine willkommene Alternative zu herkömmlichen Imbissen am Ostufer. Standort: Elisabethstraße 30

Elisabethstraße 30 Website: agorakebab.de 2. Istanbul Coffee & Restaurant

Das Istanbul Coffee & Restaurant in Kiel bringt authentische türkische Gastfreundschaft direkt ins Herz der Stadt. Das gemütliche Lokal verwöhnt seine Gäste mit traditionellen türkischen Spezialitäten und frisch gebrühtem türkischen Kaffee. Die Speisekarte bietet eine vielfältige Auswahl an warmen und kalten Gerichten, die mit original Gewürzen und Rezepten aus der Türkei zubereitet werden. Besonders beliebt sind die hausgemachten Pide-Variationen und die süßen Leckereien wie Baklava. Das freundliche Personal sorgt für eine warme Atmosphäre, in der sich Gäste wie zu Hause fühlen. Neben dem exzellenten Essen punktet das Restaurant mit seinem authentischen Ambiente und fairen Preisen. Standort: Elisabethstraße 41

Elisabethstraße 41 Website: instagram.com/istanbulcoffeerestaurant 3. Cafe Luna

Das Café LUNA in Kiel-Wellingdorf bietet hausgemachte Köstlichkeiten mit direktem Blick auf die Schwentine. Von der selbstgemachten Marmelade bis zur frischen Torte entsteht vieles direkt in der eigenen Küche. Gäste können sowohl drinnen in gemütlicher Atmosphäre als auch draußen auf der Terrasse eine kleine Auszeit am Wasser genießen. Die Speisekarte hält für jeden Geschmack etwas bereit: süße und herzhafte Gerichte, vegetarische Optionen und glutenfreie Alternativen. Das Café lädt zum Ankommen, Durchatmen und Genießen bei Kaffee und Kuchen ein. Reservierungen sind telefonisch oder per E-Mail möglich. Standort: Schönberger Straße 6

Schönberger Straße 6 Website: lunacafe.de 4. Campus 22

Campus 22 liegt direkt an der HAW Kiel am Ostufer und ist der perfekte Treffpunkt für Studierende, Dozenten und Besucher. Das Café und Restaurant verbindet moderne Gastronomie mit dem besonderen Charme der Schwentine. Die einzigartige Lage macht Campus 22 zu einem beliebten Anlaufpunkt für alle, die zwischen Vorlesungen eine Pause einlegen. Das Team serviert frisch zubereitete Speisen, erstklassigen Kaffee und herzhafte Gerichte in gemütlicher Umgebung. Ob für ein entspanntes Frühstück vor der ersten Vorlesung, ein Mittagessen mit Kommilitonen oder einen Kaffee am Nachmittag: Campus 22 ist die perfekte Adresse für alle, die Wert auf Qualität und Ambiente direkt am Hochschulstandort legen Standort: Eichenbergskamp 22

Eichenbergskamp 22 Website: instagram.com/22campus22 5. Mondfee Eis Cafe

Das Mondfee Eis Cafe in Kiel begeistert Gäste mit handgemachtem Eis in einer gemütlichen Atmosphäre. Die vielfältige Auswahl reicht von zeitlosen Klassikern bis zu aufregenden, exotischen Geschmacksrichtungen. Jede Eissorte wird mit großer Sorgfalt und Liebe handgefertigt und verspricht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Das einladende Eiscafé am Ostufer überzeugt nicht nur durch köstliche Eisspezialitäten, sondern auch durch seine gemütliche Atmosphäre. Besucher können sich hier entspannt zurücklehnen und die einzigartigen Kreationen genießen. Standort: Posadowskystraße 8

Posadowskystraße 8 Website: mondfeeeiscafe.de 6. KöfteChi

Der türkische Food Truck KöfteChi in Meimersdorf bringt authentische Köfte-Spezialitäten direkt zu den Kunden. Die handgemachten Fleischbällchen werden nach traditionellen Rezepten zubereitet und frisch im mobilen Grill serviert. Der Food Truck bietet neben den klassischen Köfte auch weitere türkische Leckereien wie Döner, Lahmacun und frische Salate. Die mobile Küche macht KöfteChi zu einem flexiblen Anlaufpunkt für alle, die schnell und lecker essen möchten. Das freundliche Team sorgt auch unterwegs für eine herzliche Atmosphäre und bedient Stammkunden sowie Neuentdecker mit der gleichen Sorgfalt. Die großzügigen Portionen und fairen Preise haben dem Food Truck eine treue Kundschaft eingebracht. Besonders beliebt sind die verschiedenen Köfte-Variationen, die wahlweise mit Reis, Bulgur oder frischem Fladenbrot serviert werden. Auch vegetarische Optionen stehen auf der mobilen Speisekarte. Standort: Radewisch 173

Radewisch 173 Website: instagram.com/koeftechi/ 7. Ganadara

Das koreanische Restaurant Ganadara am Ostufer überzeugt mit authentischer asiatischer Küche und dem Motto "Taste the difference". Neben dem Restaurant-Service bietet Ganadara auch einen praktischen Lieferservice an. Gäste mit Allergien finden sowohl im Restaurant als auch bei der Lieferung spezielle Optionen. Das Team nimmt gerne Tischreservierungen entgegen und bietet auch Gutscheine an. Mit seiner Lage am Ostufer ist Ganadara ein kulinarischer Hotspot für alle Korea-Fans. Standort: Am Seefischmarkt 11-13

Am Seefischmarkt 11-13 Website: ganadara.de Weitere kulinarische Highlights und Geheimtipps in Kiel findet ihr bei uns im kiel-magazin.de!

Welche kulinarischen Spezialitäten sollte man am Kieler Ostufer unbedingt probieren? Authentischer Döner, frische Pide und gegrillte Köfte sind die Klassiker. Daneben lohnen sich auch ein Fischbrötchen an der Förde und Pizza aus den italienischen Lokalen im Viertel. Gibt es am Ostufer auch gehobene Restaurants? Neben den beliebten Imbissen findet ihr am Ostufer auch traditionelle türkische Restaurants mit umfangreichem Menü sowie einige internationale Lokale, die sich für besondere Anlässe eignen. Sind die Restaurants am Ostufer auch für Vegetarier geeignet? Ja, besonders die türkische Küche bietet viele vegetarische Optionen wie gefüllte Paprika, Auberginengerichte, Börek mit Käse oder Spinat und verschiedene Salate. Auch die anderen Restaurants haben meist vegetarische Alternativen. Habt ihr die Restaurants am Ostufer wirklich selbst getestet? Ja, unsere Redaktion hat die vorgestellten Restaurants persönlich besucht und die Speisen probiert. So können wir euch authentische Empfehlungen geben, die auf echten Erfahrungen basieren.

Ortsinformationen Agora Döner Kiel Elisabethstraße 30 24143 Kiel 0431/733678 E-Mail Website Facebook Instagram

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Café Luna Schönberger Straße 6 24148 Kiel 0431/79936447 E-Mail Website Facebook Instagram

Campus 22 Eichenbergskamp 22 24146 Kiel Instagram

MondFee Eis Cafe Posadowskystraße 8 24148 Kiel Website

KöfteChi Radewisch 173 24145 Kiel Instagram