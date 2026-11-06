Was erwartet euch bei Krümble?

Krümble ist eine Dessertbar mit Fokus auf Crumble in verschiedenen kreativen Variationen. Jeder Becher kostet 6,50 Euro und ist perfekt für alle, die sich etwas Besonderes gönnen möchten. Die Auswahl wechselt regelmäßig, sodass ihr immer wieder neue Geschmacksrichtungen entdecken könnt. Aktuell stehen drei spannende Sorten zur Verfügung.

Wie schmeckt das Angebot wirklich?

Ich habe Krümble selbst getestet und bin absolut überzeugt von der Qualität. Die Crumbles sind frisch zubereitet, die Konsistenz stimmt und der Geschmack ist authentisch. Besonders die Kombination aus knusprigen Streuseln und cremiger Füllung macht jede Sorte zu einem echten Genuss. Hier merkt man: Das ist mit Liebe zum Detail gemacht.

Welche Sorten stehen zur Auswahl?

Das Sortiment bei Krümble bietet für jeden Geschmack etwas. Aktuell könnt ihr zwischen Franz und Pflaume, Mandel und Bratapfel sowie Rode Grütt und Schoko wählen. Jede Sorte bringt ihre eigene Charakteristik mit und überzeugt durch hochwertige Zutaten. Da das Angebot regelmäßig wechselt, lohnt es sich, immer wieder vorbeizuschauen und neue Kreationen zu probieren.

Gibt es auch besondere Varianten?

Eine Sorte ist bereits vegan erhältlich, sodass auch pflanzliche Ernährung nicht zu kurz kommt. Zudem arbeitet das Team an einer glutenfreien Variante, die bald ins Sortiment aufgenommen werden soll. Krümble zeigt damit, dass Genuss für möglichst viele Menschen zugänglich sein soll.

Warum lohnt sich der Besuch?

Für 6,50 Euro pro Becher bekommt ihr hier kein Massenprodukt, sondern ein handgemachtes Dessert mit Charakter. Die Mischung aus kreativen Sorten, wechselndem Angebot und der gemütlichen Atmosphäre macht Krümble zu einem besonderen Anlaufpunkt für Naschkatzen. Ob als kleine Belohnung zwischendurch oder als süßer Abschluss eines Stadtbummels, hier seid ihr richtig.

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