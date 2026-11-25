Zwei Autoren, zwei packende Krimis

Das Krimi-Kartell und das Bistro Kaikante laden zu einem atmosphärischen Leseabend ein. Stefan U. Frank präsentiert seinen Wirtschaftskrimi "Wasser – ein tödlicher Deal", der im nordfriesischen Moor spielt. Ein toter Landvermesser wird kurz vor dem geplanten Bau eines Rechenzentrums gefunden. Der Landwirt Kai Oldenburg und die Journalistin Hanna Lund decken dabei einen mysteriösen Fonds auf, der auf das Scheitern des Projekts gewettet hat.

Kurt Geisler entführt das Publikum mit seinem Roman "Schleifeuer" an die malerische Schlei. Hinter idyllischen Reetdachhäusern und Segelhäfen ereignen sich merkwürdige Todesfälle, ungeklärte Brände und Bedrohungen. Der Regionalkrimi verbindet Spannung mit Wikingergeschichte und typisch norddeutschem Humor. Das Werk ist im Oktober 2025 bei Bärenklau Exklusiv erschienen.

Atmosphäre und Genuss am Seefischmarkt

Die Lesung findet in der besonderen Atmosphäre des Bistro KAiKANTE am Kieler Seefischmarkt statt. Während die beiden Autoren aus ihren Werken lesen, können die Gäste Canapés und Getränke genießen. Die Kombination aus literarischer Spannung und kulinarischen Köstlichkeiten macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Der Eintritt ist frei, am Ende der Veranstaltung geht der Hut herum. Da nur 40 Plätze verfügbar sind, empfiehlt sich eine Reservierung unter buch@frank-in-kiel.de.

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