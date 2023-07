Krimilesung "Fiese Brise" im Welcome Center Kieler Förde

Wann? Samstag, 15. Juli, 16. September und 25. November 2023, von 16.00 bis 18.00 Uhr Wo? Welcome Center Kieler Förde (Media Bug) Eintritt: 8,- Euro Tickets: im Welcome Center oder auf kiel-sailing-city.de

Ob am Strand, im Hafen, in der Stadt oder auf dem Land: In Schleswig-Holstein muss man immer mit einer "fiesen Brise" rechnen. Da wundert es nicht, dass zahlreiche Autor:innen diese Brise eingefangen und in ihren Krimis zu Papier gebracht haben.

An drei Terminen können Krimifans und Schleswig-Holstein Liebhaber:innen im Welcome Center Kieler Förde bei der Krimilesung "Fiese Brise" in die Krimilandschaft Schleswig-Holsteins eintauchen. Im Juli, September und November, lesen jeweils drei Autor:innen im Media Bug des Welcome-Centers aus ihren spannenden Kurzgeschichten.

Den Auftakt machen am Samstag, 15. Juli die Autor:innen Henning Schöttke, Anette Schwohl und Sünje Meyer und nehmen mit ihren Geschichten alle Krimibegeisterten mit auf eine spannende Reise durch das nördlichste Bundesland und seine dunklen Seiten.

Henning Schöttke ist ein Kieler Comic-Zeichner und Romanautor . Er veröffentlichte bereits mehrere Kurzgeschichten sowie ein Buch im Bereich des Spannungsgenre. Darüber hinaus schrieb er mehrere Drehbücher für Kurzfilme.

ist ein . Er veröffentlichte bereits mehrere Kurzgeschichten sowie ein Buch im Bereich des Spannungsgenre. Darüber hinaus schrieb er mehrere Drehbücher für Kurzfilme. Anette Schwohl ist freiberufliche Kunsthistorikerin, Kulturmanagerin und Autorin . Sie organisiert seit 2019 das Frauenkrimifestival in Rendsburg. Anette Schwohl blickt in ihren Kurzgeschichten in die Abgründe der Menschen.

ist . Sie organisiert seit 2019 das Frauenkrimifestival in Rendsburg. Anette Schwohl blickt in ihren Kurzgeschichten in die Abgründe der Menschen. Sünje Meyer schreibt ihre Werke neben ihrer Arbeit als spezialisierte Tierärztin. In ihren Kurzgeschichten geht es um die dunklen Seiten der Menschen und um die Zukunft und Technik.

Die Autorinnen der Krimilesung im September sind Nadine Sorgenfrei, Gesine Berg und Sylvia Gruchot. Im November werden Lars Herlinghaus, Inken B. Weiss und Gerrit Hansenaus ihren Debütromanen und Kurzgeschichten lesen.

Weitere Infos zu den Krimilesungen gibt es hier.

Quelle: Kiel-Marketing