Wann? Donnerstag, 15. Oktober 2026, 17.00 Uhr Wo? Bistro Kaikante, Wischhofstraße 1-3 Tickets: Eintritt frei mit herumgehendem Hut, Reservierungen unter buch@frank-in-kiel.de

Was erwartet euch an diesem Abend?

Stefan U. Frank präsentiert seine Krimireihe "Edwin Ermittelt" mit den Privatdetektiven Edwin Kowalski und Axel Zumdick. Ihr Büro liegt in der Wischhofstraße in Kiel-Wellingdorf, wenige Meter vom Ort der Lesung entfernt. Die Fälle sind nah am echten Leben, gewürzt mit Alltagsironie und norddeutschem Charme. Henning Schöttke ergänzt das Programm mit eigenen Kurzgeschichten und Krimis, die euch fesseln werden.

Nach den Lesungen erzählen beide Autoren von ihrer Arbeit an den Geschichten und stehen für Fragen zur Verfügung. Dazu gibt es Canapés und die passende Atmosphäre direkt am Wasser. Eine seltene Gelegenheit für direkten Austausch mit zwei erfahrenen Schriftstellern aus der Region.

Wer sind die beiden Autoren?

Stefan U. Frank, geboren 1951, lebt in Kiel und blickt auf ein außergewöhnlich vielseitiges Leben zurück. Er hat Herrenanzüge geschneidert, weltweit Softwarelösungen implementiert, als Projektmanager gearbeitet und über 17 Jahre als DJ und Entertainer auf deutschen Bühnen gestanden. Diese Erfahrungen fließen in seine Texte ein. Viele seiner Gedanken entstehen beim Kochen, oft beim Zwiebelschneiden.

Seine Romane drehen sich um Identität, Schuld und Manipulation, um das, was bleibt, wenn Sicherheiten fallen. In seinen Sachbüchern beschäftigt er sich mit inneren Vorgängen: vom Vagusnerv über Sprache bis zum Einfluss des Denkens. Er veröffentlicht seit Jahren im Selfpublishing über Amazon KDP, ohne Verlag, aber mit klarer Haltung. Sein Repertoire reicht von psychologisch dichten Romanen bis zu plattdeutschen Geschichten mit Herz.

Henning Schöttke, 1952 in Hamburg geboren, wuchs in Kronshagen auf und zeigte schon früh Talent fürs Zeichnen und Schreiben. Nach seinem Abitur studierte er Mathematik und Musik auf Lehramt, übernahm dann aber 1981 mit seinem Bruder eine Kieler Kneipe. Ihr Name? "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch" nach einem walisischen Ort. Die Kneipe wurde zur Kieler Kultadresse und machte ihn bekannt.

Neben dem Schreiben hat er mehrere Comicbücher veröffentlicht, zahlreiche Schulbücher illustriert und Drehbücher für Kurzfilme verfasst. Seit 2012 unterrichtet er Kreatives Schreiben und ist als Kulturvermittler des Landes Schleswig-Holstein aktiv. In dieser Funktion berät er u.a. Schulen bei künstlerischen Projekten.

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