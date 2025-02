Krimi Festival Kiel 2025: Mörderisch gute Unterhaltung

Ein Highlight ist sicher die Lesung von Eva Almstädt am 9. April um 18.30 Uhr auf dem Theaterfrachter Lore & Lay in der Hörn. Die Hamburger Autorin stellt ihren brandaktuellen 20. Pia Korittki-Krimi "Ostseedämmerung" vor.

Ebenfalls am 8. März präsentieren um 18.30 Uhr der Schauspieler Norbert Aust und der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Heinrich Detering "Die dunkle Welt der Märchen" im Welcome Center . Sie zeigen, dass Märchen oft gar nicht so harmlos sind, wie man denkt.

Los geht es am 7. März um 18.30 Uhr mit einer Lesung von Susanne Bergstedt aus ihrem Ostseekrimi "Orkantief" in den Räumen der PSD Bank Nord. Am nächsten Tag können Interessierte um 15.00 Uhr auf den Spuren des Kieler Tatort-Kommissars Klaus Borowski wandeln und bekannte Drehorte erkunden . Startpunkt ist das Welcome Center am Stresemannplatz.

View this post on Instagram

Am 9. März um 11.00 Uhr gibt es in der Theodor-Storm-Schule eine besondere Matinee mit dem Titel "Jazz & Crime". Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung aus Jazz-Musik und Krimi-Texten. Am selben Tag findet um 17.00 Uhr ebenfalls in der Theodor-Storm-Schule die "Ladies Crime Night" statt. Sechs Autorinnen des Netzwerks Mörderische Schwestern lesen im Wettbewerb gegeneinander an.

Der Bestsellerautor Sven Stricker ist am 11. März um 18.30 Uhr zu Gast in der Paul-Gerhardt-Kirche und liest aus seinem neuen Krimi "Sörensen macht Urlaub". Einen Tag später, am 12. März, präsentiert der NDR an gleicher Stelle den True Crime Podcast "Gerichtssaal 237", in dem spektakuläre Kriminalfälle nacherzählt werden.

Tierische Ermittlungen gibt es am 13. März um 18.30 Uhr mit Elke Weiler und ihrem Hundekrimi "Finale am Fjord", ebenfalls in der Paul-Gerhardt-Kirche. Einen Tag später, am 14. März, präsentiert das Krimi-Trio "Die Drei Herren" in der Mensa der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule ein neues Hörspiel mit viel Spannung, Grusel, Action und Humor.

Zum Abschluss Kaffee, Kuchen und Killer-Komödie

Richtig gemütlich wird es am 15. März um 15.00 Uhr bei der Krimi-Leseparty in der Alten Räucherei Ellerbek. Bei Kaffee und Kuchen kann man in Krimis schmökern. Durch den Nachmittag führt der Kieler Autor Hauke Harder.

Den Abschluss des Festivals bildet am 16. März die Kieler Killer-Komödie "Alfred Hitchcock jagt den Kieler Psycho", die von der Theatergruppe DeichArt in der Paul-Gerhardt-Kirche aufgeführt wird. Darin ermittelt der Psycho-Großmeister höchstpersönlich in einem Kieler Mordfall.

Das 3. Krimi Festival Kiel verspricht mit seinem vielfältigen Programm an spannenden Locations mörderisch gute Unterhaltung. Alle Termine, Tickets für die Veranstaltungen und weitere Infos gibt es unter ichlesegern.de. Außerdem erhaltet ihr Karten bei den Vorverkaufsstellen im Welcome Center am Stresemannplatz, bei den Kieler Nachrichten in der Fleethörn, bei den Fördeseiten in der Schönberger Straße und in der Stadtteilbücherei Dietrichsdorf. Beeilt euch, das Festival ist sehr beliebt!