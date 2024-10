Kieler "Kaiserbaustelle": Kreuzung Ostring über Theodor-Heuss-Ring gesperrt

Die umfangreichen Straßenbauarbeiten im Theodor-Heuss-Ring in Kiel gehen in die letzten Bauabschnitte. Während im Bereich Friesenbrücke und Hochstraße Joachimplatz noch bis voraussichtlich Ende Oktober gearbeitet wird, steht seit Montag, 21. Oktober 2024, eine Vollsperrung der Kreuzung Ostring oberhalb der Bundesstraße 76 an.