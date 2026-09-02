Kreatives Wohnen in der umgestalteten Alten Mu

Wohnen auf 8.000 Quadratmetern

Auf 8.000 qm mitten in Kiel entsteht ein gemeinwohlorientiertes Quartier, das verschiedene Lebensentwürfe vereint. Das Konzept reicht vom Clusterwohnen über Studierendenwohnungen bis zu Ateliers für Kunstschaffende. Rund 70 Prozent der Wohnungen werden öffentlich gefördert, um dauerhaft günstige Mieten in zentraler Lage zu sichern. Großzügige Gemeinschaftsflächen ergänzen die privaten Bereiche und schaffen Raum für nachbarschaftlichen Austausch.

Das Projekt richtet sich an Menschen unterschiedlicher Generationen. Besonders im Fokus stehen 54 Wohnplätze für Studierende und Auszubildende. Auch Familien, Kunstschaffende und alle, die gemeinschaftliches Wohnen schätzen, finden hier passende Angebote. Der Vorstand betont: "Wir bauen nicht nur Wohnungen, sondern gestalten ein lebendiges Quartier. Unabhängig vom Geldbeutel."

Ökologische Standards prägen das gesamte Bauvorhaben. Die Genossenschaft achtet auf Ressourcenschonung und zukunftsfähige Energiesysteme. Der Ansatz verbindet soziale Verantwortung mit ökologischem Bewusstsein und setzt Impulse für nachhaltige Stadtentwicklung weit über Kiel hinaus.

Seit 2013 entwickelt die Genossenschaft das Areal zu einem "Kreativen Dorf in der Stadt". Der Fokus liegt auf gemischter Nutzung für Wohnen, Arbeiten, Kunst und Kultur. Die ALTE MU eG versteht sich als Gestalterin einer nachhaltigen Quartiersentwicklung, die Gemeinwohl vor Profit stellt.

Wie könnt ihr euch bewerben?

Interessierte müssen zunächst Mitglied der Genossenschaft werden und können sich dann bis zum 14. September 2026 bewerben. Das Vergabeverfahren läuft transparent ab. Später eingehende Bewerbungen landen für 12 Monate auf einer Warteliste. Alle Details und Bewerbungsunterlagen findet ihr auf der Seite der Alten Mu.

Die ALTE MU eG bietet zwei Informationsveranstaltungen an:

Montag, 07. September, 19.00–20.00 Uhr: Online-Veranstaltung

Samstag, 12. September, 15.00–16.30 Uhr: Vor Ort im Semikolon, Lorentzendamm 6-8

Bei beiden Terminen erfahrt ihr mehr über Grundrisse, Auswahlkriterien und den Zeitplan. Das Team beantwortet eure Fragen und gibt Einblicke in die Vision des Quartiers.

Mehr spannende Wohnprojekte und kreative Initiativen im Norden entdeckt ihr bei uns auf kiel-magazin.de.