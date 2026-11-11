Kostenloses Kino mit dem Film "Going Circular"

Europäische Woche der Abfallvermeidung

Unter dem Motto "Ressourcen wertschätzen. Bewusst entscheiden!" finden vom 21. bis 29. November in Kiel zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Ressourcenschutz statt. Das Kieler Zero-Waste-Projekt beteiligt sich mit einem Filmabend am Programm.

Der Dokumentarfilm untersucht die Geheimnisse der Kreislaufwirtschaft, eines ökonomischen Systems, das auf dem Prinzip der Müllvermeidung basiert. Im Mittelpunkt stehen vier Protagonistinnen und Protagonisten, die mit ihrer Arbeit und Forschung zeigen, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte.

Der Film beleuchtet Nahrungsversorgung, Städteplanung, Finanzsysteme und die Modeindustrie. Er zeigt, wie diese Bereiche funktionieren könnten, wenn überall die natürlichen Kapazitäten der Erde berücksichtigt würden. Die Dokumentation macht deutlich, dass Kreislaufwirtschaft mehr ist als Recycling.

Alle Informationen zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung gibt es hier. Noch mehr Veranstaltungstipps aus Kiel gibt es auf kiel-magazin.de.