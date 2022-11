Kostenloser Kinoabend im Welcome Center Kieler Förde

Gezeigt wird der Sportfilm und Kinoklassiker "Rollergirl" auf der 12 Meter breiten XXL-Leinwand im Mediabug. Dazu gibt es Popcorn umsonst und Getränke können im Welcome Café käuflich erworben werden.

Der Spiegel schrieb zum Start in Deutschland 2011 als Rezension zum Film: "Dieses 'Roller Girl' reißt mit. Emanzipation durch Ellenbogencheck: Mit 'Roller Girl' gelingt Drew Barrymore (vor allem als Schauspielerin bekannt, Anm. Kiel-Marketing) ein tolles Regiedebüt. Jenseits von Sportler- und Teenie-Klischees erzählt ihr Film, wie ein Mädchen durch den Szenesport Roller Derby an Selbstbewusstsein gewinnt – mit harten Bandagen, großer Klappe und viel Herz."

Freier Eintritt

Los geht's am Mittwoch, 9. November 2022, um 19.00 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Gästezahl ist auf 100 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rechtzeitiges Erscheinen sichert also Eintritt und Sitzplatz. Der Film (FSK ab 12 Jahren) dauert ca. 110 Minuten.

Freikarten für das Rollerfestival

Unter allen Besucher:innen des Kinoabends im Welcome Center verlost Kiel-Marketing zehn Eintrittskarten für das Stadtwerke Rollerfestival am Ostseekai. Die Auslosung erfolgt direkt im Anschluss an den Kinofilm im Welcome Center.

