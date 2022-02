Kostenfreies Charity Online-Event stärkt Eltern und Kinder

Wann? Samstag, 12. März 2022, 10.00 bis 17.00 Uhr Wo? Online-Event Gebühr: kostenfrei Anmeldung: Direkt hier online anmelden für das Event.

Die letzten zwei Jahre brachten gerade für Kinder und Familien zusätzliche Schwierigkeiten: verminderte soziale Kontakte, befangener Umgang mit Mitmenschen, Pandemie-Maßnahmen. Die Lebensrealität und -qualität der Kinder und Familien hat unter der Pandemie häufig massiv gelitten.

Eltern sind am Limit, Nerven liegen blank, täglicher Streit ist oftmals vorprogrammiert: die aktuellen Herausforderungen meistern wohl die wenigsten Familien mit Leichtigkeit. Der sichere Hafen, den Kinder in Krisenzeiten wie diesen besonders brauchen, ist vielerorts in Gefahr; die Energiereserven, die wir für unsere Widerstandskraft benötigen, leeren sich.

Aber damit nicht genug. Bereits vor der Pandemie ergab eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, dass schätzungsweise jedes dritte Kind in den ersten vier Schuljahren negative Erfahrungen mit überfordernden Konfliktsituationen macht.

Unterhaltsames Online-Event für die ganze Familie

"Was tut uns da besser als ein entspannter Tag, an dem wir gemeinsam mit anderen Eltern mal wieder so richtig lachen und beste Situationskomik genießen können ... und zugleich ein Paket an neuen Inspirationen und Werkzeugen mitbekommen, die Eltern wie Kindern helfen, mit mehr Leichtigkeit und Stärke durch Krisenzeiten wie diese zu kommen?", so Daniel Duddek, selbst Vater zweier Kinder und Teil eins des unterhaltsamen Power-Duos, das durch das Online-Event führen wird.

Seit mehr als einem Jahrzehnt engagiert er sich als Erzieher, Buchautor sowie als Geschäftsführer und Ausbilder des TÜV-zertifizierten Ausbildungsinstituts "Stark auch ohne Muckis" für Mobbingprävention, starke Kinder und mehr Harmonie und Leichtigkeit innerhalb der Familie.

Das kostenfreie "Edutainment"- Konzept ist seine Antwort auf die massiv gestiegene Nachfrage der Eltern nach Unterstützung im Krisen-Alltag. Dabei wurden weder Kosten noch Mühen gescheut: Das Streaming-Event wird mit professioneller Technik live aus einem TV-Studio übertragen – für beste Fernsehshow-Qualität auf dem eigenen Rechner oder Fernseher. Die Zuschauer sind den ganzen Samstag live bei dem Event mit dabei und werden als Familie gemeinsam Aufgaben meistern und dabei über sich hinauswachsen. Erfolgserlebnisse und gute Gefühle frei Haus.

Gemeinsam mit Duddek erweitert auch Mental-Coach und Cheftrainer der "Stark durch Meditation"-Ausbildung Sebastian Schild als Experte für Unterbewusstsein, Wahrnehmung und Selbstwert das fachliche Repertoire der Show. Sein Versprechen: "Dieser Tag wird das Leben vieler Familien und Kinder verändern".

Alle Infos zum Online-Event gibt es unter starkauchohnemuckis.de/elternkind2022.

