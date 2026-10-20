Fünfte Ausgabe der Veranstaltung

Die fünfte Ausgabe von Sinne | Sinn bringt vielfältige Formen musikalischer Zeitgestaltung auf die Bühne. In zwei Konzerten und mehreren Lecture Performances könnt ihr erleben, wie Komponisten mit Zeit experimentieren. Die Veranstaltungsreihe findet am Musikwissenschaftlichen Institut der CAU Kiel und im musiculum statt.

Die Eröffnung am Freitag beginnt mit John Cages stiller Komposition 4′33′′. Dieses legendäre Werk besteht aus Stille und macht die Geräusche der Umgebung zur Musik. Am Samstag steht ein besonderes Highlight auf dem Programm. Morton Feldmans viereinhalbstündige Musik For Philip Guston ermöglicht die Erfahrung von "ungezähmter Zeit". Diese minimalistische Komposition fordert eure Geduld und belohnt sie mit meditativer Intensität. Zeit wird hier nicht nur hörbar, sondern regelrecht spürbar.

Das zweite Konzert trägt den Titel "geformte Zeit". Im Zentrum steht Gérard Griseys Werk "Talea oder Die Maschine und das Unkraut aus dem Jahr 1986." Daneben erklingen Kompositionen des schleswig-holsteinischen Komponisten Gerald Eckert. Die Reihe lädt nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sprechen über Musik ein.

Wissenschaftler, Musiker und Komponisten gehen gemeinsam zentralen Fragen nach. In welchem Verhältnis stehen Musik und Zeit? Wie wird Zeit in der Musik geformt? Wie nähert man sich der Zeitlichkeit aktueller Musik? In Vorträgen, Gesprächen und Lecture Performances entsteht ein Austausch zwischen Kunst und Wissenschaft. Diese Formate machen komplexe musikalische Konzepte verständlich und laden zur Diskussion ein.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Vorträge und Lecture Performances sind kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich. Der Eintritt zu den Konzerten kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Für Studierende sowie für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei. Das komplette Programm und alle weiteren Informationen findet ihr auf der Website des Vereins.

Die Veranstaltungen finden am Musikwissenschaftlichen Institut der CAU Kiel und im musiculum statt. Das Projektbüro befindet sich im Haus der Initiativen in der Diedrichstraße 2. Bei Fragen erreicht ihr das Team unter info@chiffren.de oder telefonisch unter 0431 220 2620.

Der Verein hinter der Veranstaltung

Der Verein "chiffren. Forum für zeitgenössische Musik e. V." wurde im April 2003 als studentische Initiative am Musikwissenschaftlichen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gegründet. Seit 2006 fungiert chiffren als eingetragener Verein. Die Arbeit umfasst die Veranstaltung von Konzerten und Vorträgen sowie die Förderung von Nachwuchs in Musikpraxis und -forschung.

Der Verein pflegt zudem eine Datenbank über zeitgenössische Komponisten in oder aus Schleswig-Holstein. Neben der institutionellen Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftlichen Institut bestehen Kooperationen mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein, der Musikhochschule Lübeck und der Muthesius Kunsthochschule Kiel. Auch Kulturinstitutionen, Ensembles und Musiker im Raum Schleswig-Holstein und darüber hinaus arbeiten eng mit chiffren zusammen. Gefördert wird der Verein unter anderem durch die Landeshauptstadt Kiel.

Seit über 20 Jahren macht chiffren zeitgenössisches musikalisches Schaffen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Die Verbindung von künstlerischer Praxis und wissenschaftlicher Reflexion prägt alle Veranstaltungen. Die Veranstaltungsreihe Zeit | FORMEN ist ein weiteres Beispiel für diese erfolgreiche Arbeit, die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts erlebbar macht.

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