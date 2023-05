Konzertreihe "gewaltig leise" für jeden Geldbeutel

Wann? 17. bis 25. Juni 2023, immer ab 20.30 Uhr Wo? Freilichtbühne Krusenkoppel Eintritt: Vvk. 15,- bis 25,- Euro (Abendkasse: 20,- bis 30,- Euro) Tickets: Direkt hier Tickets bestellen*

Einzigartige Musikabende in besonderer Atmosphäre: Dafür steht die beliebte Kieler-Woche-Konzertreihe "gewaltig leise", die in diesem Jahr mit Marla Glen, Gregor Meyle, Tina Dico, Maybebop, Ulrich Tukur und Die Nerven ein vielfältiges Programm auf die Krusenkoppel holt. Noch sind für alle Auftritte Karten erhältlich. Damit auch Menschen mit geringem Einkommen dabei sein können, kooperiert die Crew der Freilichtbühne erstmals mit dem KulturHafen Kiel.

Der KulturHafen vermittelt gespendete Eintrittskarten kostenfrei an Kieler:innen mit geringem Einkommen. So haben diese die Chance auf kulturelle Teilhabe. Für eine Mitgliedschaft im KulturHafen wird ein gültiger KielPass benötigt. Alle Informationen zum Projekt gibt es unter www.kiel.de/kulturhafen.

Die regulären Tickets für "gewaltig leise" kosten im Vorverkauf zwischen 15,- und 25,- Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 20,- bis 30,- Euro). Erhältlich sind die Tickets am Infotresen von KulturForum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, im KN Media Store, Fleethörn 1-7, und am Ticket-Center des Citti-Markts.

Die Freilichtbühne auf der Krusenkoppel ist barrierefrei erreichbar und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung erhalten kostenfreien Zugang.

Das Kieler-Woche-Festival "gewaltig leise" 2023 im Überblick:

Samstag, 17. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Mnozil Brass (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Mnozil Brass (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse) Sonntag, 18. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Klaus Hoffmann (20,- Euro VVK/25,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Klaus Hoffmann (20,- Euro VVK/25,- Euro Abendkasse) Montag, 19. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Cäthe (15,- Euro VVK/20,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Cäthe (15,- Euro VVK/20,- Euro Abendkasse) Dienstag, 20. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Die Nerven (15,- Euro VVK/20,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Die Nerven (15,- Euro VVK/20,- Euro Abendkasse) Mittwoch, 21. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Maybebop (15,- Euro VVK/20,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Maybebop (15,- Euro VVK/20,- Euro Abendkasse) Donnerstag, 22. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Marla Glen (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Marla Glen (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse) Freitag, 23. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Tina Dico (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Tina Dico (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse) Samstag, 24. Juni 2023 , 20.30 Uhr, Gregor Meyle (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse)

, 20.30 Uhr, Gregor Meyle (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse) Sonntag, 25. Juni 2023, 20.30 Uhr, Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys (25,- Euro VVK/30,- Euro Abendkasse)

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.