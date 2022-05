Konzerte Kick-off des neuen Campus Open Airs

Wann? Samstag, 11. Juni 2022, ab 12.00 Uhr Wo? Uni-Sportforum in der Olshausenstraße 70 Tickets: Campus Cup: ab 30. Mai 2022, 20.00 Uhr auf hochschulsport.uni-kiel.de; Campus Party: ab 23. Mai 2022 in der Olshausenstraße 1 Eintritt: Campus Live: Eintritt frei; Campus Party: 14,- Euro

Das Event richtet sich in erster Linie an Studierende, Beschäftigte, Freunde und Familien der drei Kieler Hochschulen. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das aus drei großen Bausteinen besteht und für jeden Geschmack etwas bereithält, soll frei nach dem Motto "Campus Comeback" die Rückkehr an die Hochschulen gefeiert werden. Austragungsort sind die Grünflächen des Uni-Sportforums in der Olshausenstraße 70.

Campus Cup

Von 12.00 bis 17.00 Uhr startet das CAMPUS OPEN AIR zunächst mit dem CAMPUS CUP, der vom Sportzentrum der CAU organisiert wird. Unter dem Leitgedanken "Sport verbindet" können Studierende und Freunde bei vielfältigen Turnieren in unterschiedlichen Sportarten, darunter Fußball, Volleyball und Roundnet, gegeneinander antreten.

Einen Überblick über alle Sportangebote sowie die Möglichkeit zur kostenpflichtigen Anmeldung (Freischaltung ab 30. Mai 2022 um 20.00 Uhr) gibt es unter hochschulsport.uni-kiel.de. Für Zuschauende ist der Eintritt kostenlos. Tipp: Alle, die mitmachen, bekommen neben einem Verzehrgutschein für das CAMPUS LIVE auch einen Gästelistenplatz für die CAMPUS PARTY.

Campus Live

Nach dem Sport lädt von 17.00 bis 21.00 Uhr das CAMPUS LIVE zu einem bunten Eventprogramm für die ganze Familie ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf musikalische Live-Acts, einen Foodcourt mit regionalen Leckereien sowie Funmodule von Fußball-Dart bis Fotobox freuen. Organisiert vom Studentenwerk SH, wird das Herzstück des Campus-Festes unter anderem von den Fachschaften Sport, WiSo, WiPo und dem AStA der FH tatkräftig unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Campus Party

Den krönenden Abschluss des Tages bildet ab 22.30 Uhr die CAMPUS PARTY. Hierbei handelt es sich um die ehemalige legendäre Sportler Party von der Fachschaft Sport – Schleswig-Holsteins größte Studierenden-Party. Unter dem neuen Namen SpoPa OPEN AIR ist nun das Studentenwerk SH als Veranstalter an Bord und sorgt gemeinsam mit der Fachschaft für beste Festival-Atmosphäre nach langer Corona-Pause.

Neben einem überdachten Mainfloor im XXL-Format und drei DJs sind eine Silent Disco, diverse Funmodule und Foodtrucks am Start. Tickets sind ab Montag, 23. Mai 2022, unter anderem bei der Brunswiker + Reuter Universitätsbuchhandlung in der Olshausenstraße 1 für je 14,- Euro erhältlich. Hinweis: Der Kauf der SpoPa-Tickets ist nur mit aktuellem Studierendenausweis, limitiert auf je fünf Karten pro Person, möglich. Es wird keine Abendkasse geben.

Wenn das neue zentrale CAMPUS OPEN AIR mit seinem Dreiklang aus Sport, Live-Musik und Party gut bei den Besuchern ankommt, soll es in Zukunft weiter ausgebaut und regelmäßig veranstaltet werden.

Quelle: Studentenwerk SH