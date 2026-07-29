Wann? Freitag, 23. Oktober 2026, um 20.30 Uhr Wo? Räucherei Kiel Eintritt: ab 33,15 Euro Tickets: direkt hier bestellen*

Was macht Randy Hansen so besonders?

Randy Hansen ist mehr als ein Tribute-Künstler – er verkörpert Jimi Hendrix. Seit den 80ern verblüfft der Musiker aus Seattle mit verblüffend exakten Gitarrensounds und einer Bühnenpräsenz, die an das Original erinnert. Wenn er singt, meint man, Jimi selbst zu hören. Musikmagazine und Kritiker weltweit bezeichnen ihn als Reinkarnation der Gitarrenlegende.

Wie nah ist Hansen am Original?

Die Ähnlichkeit ist frappierend: Randy sieht aus wie Hendrix, spielt wie er und hat dessen Stil bis ins Detail studiert. Selbst Francis Ford Coppola war so begeistert, dass er Hansens staccatoartige Gitarrensounds in seinem Film "Apocalypse Now" verwendete. Wie ein Derwisch fegt das Energiebündel über die Bühne und zieht das Publikum in seinen Bann.

Wer begleitet Hansen auf der Bühne?

Das Trio besteht aus echten Größen der Musikszene. Manni von Bohr, Ex-Drummer von Birth Control und Chefredakteur von Drums & Percussion, sitzt an den Drums. Am Bass komplettiert Ufo Walter die Formation – jahrelanger Begleiter von Marla Glen. Gemeinsam erschaffen sie die kraftvolle Klangwelt von Jimi Hendrix.

Wo gibt es Tickets?

Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. In Kiel bekommt ihr sie im Ticket-Center im Citti Park, bei vielen Famila-Märkten und im KulturForum in der Stadtgalerie. Alternativ sind sie über CTS-Eventim, Ticketmaster oder die Hotline 0451 / 58 24 91 43 verfügbar. Auch per E-Mail an tickets@german-concerts.de könnt ihr bestellen.

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