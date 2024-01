Wir verlosen 2 x 2 Tickets für CATT

Wann? Sonntag, 11. Februar 2024, Einlass: 19.00 Uhr Wo? Pumpe Kiel Eintritt: ab 24,- Euro Tickets: direkt hier bestellen*

Die norddeutschte Musikerin Catharina Schorling, bekannt als CATT, gilt als deutsche Pop-Hoffnung. CATT verwandelt mit ihrer zauberhaften Stimme scheinbar kleine Geschichten in universelle Erzählungen über das Jetzt, das Hier, das Sein.

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Norddeutschland, umgab sich CATT von Kindesbeinen an mit Musik – bevor sie sprechen konnte, sang sie bereits. Angefangen mit klassischer Klavierausbildung und Posaunenchören, wechselt sie heute mühelos zwischen einer Vielzahl an Instrumenten.

Sie begeistert ihre Fans mit ihrer riesigen Leidenschaft zur Musik sowohl bei Solokonzerten als auch mit ihrer Band. Werbung für CATTs Musik lief bereits am New Yorker Timesquare – dank ihrer zahlreichen Streaming-Aufrufe.

Nun kommt die gebürtige Norddeutsche in den hohen Norden zurück. Am 11. Februar 2024 spielt CATT live mit ihrer Band ihre neuen Songs in der Pumpe Kiel.

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.