Klimafit mit der Volkshochschule

"Wer etwas gegen die Klimakrise tun will, muss sie verstehen" – so lautet das Credo des neuen Klimafit-Kursus an der Förde-Volkshochschule (Förde-vhs). An sechs Abenden zwischen dem 16. März und dem 1. Juni 2022 findet dieser in vier Präsenzterminen und zwei digitalen Sitzungen statt.