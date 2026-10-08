Wann? Montag, 2. November 2026, bis Freitag, 13. November 2026 Wo? verschiedene Kultureinrichtungen in Kiel Tickets: Anmeldung bei der jeweiligen Kultureinrichtung

Was erwartet euch bei den KitaKulturTagen?

Kunst, Musik, Theater und Geschichten stehen im Mittelpunkt des kostenlosen Kulturprogramms. Kieler Kitagruppen können zwischen zahlreichen Angeboten wählen und Kultur hautnah erleben. Jede teilnehmende Einrichtung verspricht besondere Erlebnisse für die jungen Entdecker.

Wie könnt ihr kreativ werden?

In der vhs Kreativwerkstatt in Gaarden experimentieren die Kinder mit Papier, Sand, Stoff und Kleister. Erstmals ist die Werkstatt bei den KitaKulturTagen dabei. Bei "Die Möwe und ein Meer von Farben" startet ihr mit einem Bilderbuchkino in der Stadtteilbücherei Gaarden. Anschließend gestaltet ihr eure eigenen Meeres und Himmelstöne in der Kreativwerkstatt.

Welche musikalischen Abenteuer warten auf euch?

Die Musikschule Kiel lädt unter dem Motto "Ein Haus voller Musik!" zum Singen, Tanzen und gemeinsamen Musizieren ein. In den Stadtbüchereien erlebt ihr eine musikalische Bärenjagd und fantasievolle Geschichtenreisen mit einem Kamishibai. Hier werden Bücher lebendig und Melodien verzaubern die kleinen Zuhörer.

Was zeigt das Junge Theater?

Im Jungen Theater im Werftpark stehen zwei besondere Stücke auf dem Programm:

"Rotkäppchen und Herr Wolff" über Vorurteile

über Vorurteile "Der Wortschatz" über Vielfalt und Sprache

Beide Aufführungen stellen die Frage, wie ein gutes Miteinander gelingen kann. Spielerisch lernen die Kinder wichtige Werte kennen.

Welche Geschichten erzählt das Stadtmuseum?

Im Gewölbekeller des Warleberger Hofs erwachen verzauberte Kochtöpfe und ein eingebildter Hahn zum Leben. Die Kinder entdecken, warum früher jedes Kind seinen eigenen Löffel brauchte. Im Anschluss gestaltet ihr euren eigenen bunten Löffel als kreatives Andenken an den Museumsbesuch.

Wo findet ihr alle Informationen?

Das komplette Programm liegt als Faltblatt in allen Kieler Kitas aus. Ihr findet es außerdem im Neuen Rathaus und in den beteiligten Kultureinrichtungen. Online könnt ihr alles unter www.kiel.de/kitakulturtage nachlesen. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den jeweiligen Häusern, alle Kontaktdaten stehen im Faltblatt.

Noch mehr spannende Veranstaltungen für Familien findet ihr bei uns von kiel-magazin.de, schaut vorbei und lasst euch inspirieren.