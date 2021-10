Kinolino – Kulturelles KinderKino Kiel zeigt Supa Moda

Wann? Sonntag, 21. November 2021, 14.00 bis 16.30 Uhr Wo? KulturForum in der Stadtgalerie Kiel Eintritt: Kinder 3,- Euro, Erwachsene 4,- Euro

Die neunjährige Jo liebt Actionfilme und träumt davon, selbst eine Superheldin zu sein. Ihr größter Wunsch: einen Film zu drehen, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. Wenn Jo in ihrer Fantasie spannende Abenteuer als Superheldin erlebt, vergisst sie, dass sie unheilbar krank ist. Das bringt Jos Schwester auf eine Idee, wie Jos Traum von einer Film-Hauptrolle wahr werden kann. Sie ermutigt Jo, an ihre magischen Kräfte zu glauben und animiert das ganze Dorf, Jos Traum wahr werden zu lassen.

Supa Modo erzählt von der Kraft der Fantasie und von einem ungewöhnlichen Weg des Abschiednehmens. Das berührende Drama des kenianischen Filmemachers Likarion Wainaina entstand im Rahmen einer Masterclass des deutsch-kenianischen Produktionskollektivs One Finde Day Films.

Anschließend: Superhelden haben besondere Stärken und außergewöhnliche Kräfte – welche hättet ihr gerne? Wie würdet ihr heißen? Wie würdet ihr als Superheld aussehen? Entwickelt euren Superheldencharakter mit seiner eigenen Geschichte!

Quelle: Landeshauptstadt Kiel