Kino Gutscheine mit Glühwein, Bratwurst und Kaffee & Kuchen to go im metro-Kino

Trotz der Schließung des Kinos hat sich das Team vom metro Kino entschlossen, im Dezember 2020 täglich Gutscheine zu verkaufen.

Freitag bis Sonntag mit Glühwein, Bratwurst und Kaffee & Kuchen to go

An den Wochenenden hat das Kino-Café "retro" neben Gutscheinen und Glühwein auch Bratwurst und Kaffee & Kuchen to go sowie einen wechselnden Mittagstisch für euch m Angebot.

Für den Samstag und Sonntag kann man auch Frühstück zum Mitnehmen vorbestellen. Ein Lieferservice ist in Vorbereitung.

Essensvorbestellungen sind unter Telefon 0178/6323160 erbeten.

Quelle: metro-Kino im Schloßhof