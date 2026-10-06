Wann? Sonntag, 11. Oktober 2026, 15.00 Uhr Wo? Warleberger Hof Tickets: unter der Telefonnummer: 0431-9013425

Was erwartet euch bei der Schnitzeljagd?

Am Sonntag, 11. Oktober 2026, 15.00 Uhr startet im Warleberger Hof eine besondere Entdeckungsreise durch die Ausstellung "Die Stadt und ihre Menschen. Gemälde aus 200 Jahren Stadtgeschichte". Kunsthistorikerin Sonja Heinz führt die jungen Teilnehmer durch die Sammlung. Gemeinsam sucht ihr nach Menschen in den Gemälden und entdeckt, wer dort arbeitet und unterwegs ist.

Welche Geschichten verbergen sich?

Die quietschbunten Szenen auf den historischen Bildern erzählen spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten. Ihr erforscht versteckte Details und löst kleine Rätsel, die euch tiefer in die Vergangenheit führen. Spielerisch lernt ihr dabei, wie die Menschen früher in Kiel gelebt haben. Jedes Gemälde wird so zu einem Fenster in eine andere Zeit.

Wie lange dauert die Führung?

Die Mitmach-Führung im Stadtmuseum in der Dänischen Straße 19 dauert etwa eine Stunde. Sie richtet sich an neugierige Kinder ab sechs Jahren und deren Familien. Alle, die Kunst einmal ganz anders erleben möchten, sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wie meldet ihr euch an?

Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich, damit alle Kinder teilnehmen können. Ruft einfach unter der Nummer (0431) 901-3425 an und sichert euch euren Platz. Die Plätze sind begrenzt, deshalb lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung. So wird der Museumsbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

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