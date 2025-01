Kinder bauen Kiel mit Knete im Stadtmuseum Warleberger Hof

Wann: Sonntag, 19. Januar 2025 sowie 2. März 2025, jeweils 11.00 Uhr Wo: Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: frei, Anmeldung unter 0431/9013425

In der Ausstellung "Kiel festhalten" sind derzeit viele Gemälde von Kieler Gebäuden der Künstlerin Gretel Riemann zu sehen. Diese dienen den Kindern im Workshop als Inspiration, um selbst kreativ zu werden und mit Knete tolle Bauwerke für Kiel zu entwerfen.

Kostenlose Teilnahme für maximal acht Kinder

Maximal acht Kinder dürfen kostenlos an dem Workshop teilnehmen. Eine Begleitung durch ein Elternteil ist erforderlich. Die "Knetebauten", die während des Workshops entstehen, dürfen die kleinen Architektinnen und Architekten anschließend mit nach Hause nehmen.

Das Stadtmuseum bittet um Anmeldung für den Workshop unter der Telefonnummer 0431/9013425. Wer am 19. Januar keine Zeit hat, bekommt am 2. März noch einmal die Gelegenheit, an dem Workshop teilzunehmen.

Kreativität und Spaß stehen im Vordergrund

Bei dem Workshop steht vor allem der Spaß am kreativen Gestalten im Vordergrund. Die Kinder können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich von den Stadtansichten der Künstlerin Gretel Riemann inspirieren lassen. Gleichzeitig lernen sie spielerisch etwas über die Architektur und die Gebäude ihrer Heimatstadt Kiel.

Der Workshop "Drücken, rollen, modellieren" bietet somit eine tolle Gelegenheit für Kinder, sich künstlerisch zu betätigen und dabei gleichzeitig etwas über ihre Stadt zu lernen.