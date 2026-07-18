Stadtrundgang zum jüdischen Leben

Am Freitag, 24. Juli, um 16:30 Uhr startet ein 90-minütiger Stadtrundgang mit Historikerin Annette Mörke. Ausgangspunkt ist das Mahnmal der ehemaligen Synagoge in der Goethestraße 13. Ihr erfahrt Wissenswertes über Geschichten, Riten und Bräuche des Judentums sowie die Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Kiel. Der Rundgang führt zu weiteren Stationen jüdischer Geschichte und endet an der Holstenbrücke. Das Stadtmuseum Warleberger Hof organisiert diese kostenfreie Entdeckungstour durch die Geschichte des Judentums in Kiel.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung unter Telefon (0431) 901-3425 wird empfohlen. Sichert euch rechtzeitig einen Platz für diese spannende Führung durch die Kieler Innenstadt.

Themenführung zur Werftgeschichte

Am Samstag, 25. Juli, um 14:30 Uhr führt Historiker Alexander Patt durch die Dauerausstellung im Schifffahrtsmuseum Fischhalle am Wall 65. Die Themenführung zeigt die Werften als Arbeitsplatz im Wandel der Zeit. Seit Ende des 19. Jahrhunderts prägten die drei Kieler Werften das Leben in den östlichen Stadtteilen massiv. Aus kleinen Bauerndörfern wurden Arbeiterquartiere mit Mietshäusern und städtischen Infrastrukturen. Die Führung zeichnet die wechselvolle Geschichte nach. Von wirtschaftlichen Aufschwüngen über Krisenzeiten bis zu den Auswirkungen zweier Weltkriege.

Auch technische Veränderungen im Schiffsbau werden thematisiert. Eine Anmeldung unter Telefon (0431) 901-3428 wird erbeten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Beide Veranstaltungen bieten fundierte Einblicke in wichtige Aspekte der Kieler Stadtgeschichte und machen Geschichte greifbar.

Ihr möchtet mehr über Kiel entdecken? Wir von hamburg-magazin.de haben weitere spannende Kulturtipps für euch zusammengestellt.