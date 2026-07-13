Kiels erste Open Library startet

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Das Konzept der Open Library

Eine Open Library ist eine Bücherei, die ihr ohne Personal nutzen könnt. Über Selbstbedienungstechnik leiht ihr Medien aus, gebt sie zurück und nutzt Arbeitsplätze eigenständig. Das Konzept stammt aus Skandinavien und wurde erstmals in Hamburg umgesetzt. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis.

Statt bisher 24 Stunden steht euch die Bücherei künftig 98 Stunden wöchentlich zur Verfügung. Geöffnet ist täglich von 7 bis 21 Uhr, an allen sieben Tagen. Damit könnt ihr die Bücherei vor oder nach der Arbeit, am Wochenende oder abends besuchen. Mehr Flexibilität für euren Alltag.

Ergänzend zu den Open-Library-Zeiten gibt es weiterhin angepasste Servicezeiten mit Fachpersonal. Dann erhaltet ihr Beratung, könnt euch anmelden oder Unterstützung in Anspruch nehmen. Die genauen Zeiten werden bedarfsgerecht festgelegt. So verbindet das Konzept Selbstständigkeit mit persönlichem Service.

Ein Dritter Ort für den Stadtteil

Kulturdezernentin Dr. Christina Schubert sieht in der Open Library einen wichtigen Schritt zum "Dritten Ort". Gemeint ist ein nichtkommerzieller Raum außerhalb von Zuhause und Arbeitsplatz. Hier könnt ihr euch begegnen, austauschen, lernen und einfach verweilen. Die Bücherei wird zum offenen Treffpunkt im Stadtteil, der Begegnung, Bildung und Aufenthalt ermöglicht. Das Modell könnte perspektivisch auch für weitere Standorte interessant sein.

Mehr spannende Einblicke in Kiels kulturelle Vielfalt findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de und lasst euch inspirieren.