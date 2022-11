Kieler-Woche-Wunschbaum erfüllt Herzenswünsche

Die Kieler Woche ist ein Mitmach-Event für alle, das Raum für Begegnungen öffnet und für mehr Zusammenhalt quer durch alle Gesellschaftsschichten sorgt. Auch in der Weihnachtszeit ist dieses besondere Gemeinschaftsgefühl in Kiel erlebbar.

Auch in diesem Jahr können bei der besonderen Aktion echte Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Am festlich geschmückten Tannenbaum hängen seit Freitag, 25. November 2022, 222 Wunschkarten von Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen. Alle Kieler:innen sind eingeladen, die Karten mitzunehmen und die darauf geschriebenen oder gemalten Wünsche zu erfüllen.

Damit alle Geschenke rechtzeitig zu der großen Bescherung mit dem Weihnachtsmann wieder im Rathaus sind, sollen diese bis zum 9. Dezember 2022 im Kieler-Woche-Büro (Rathaus, Zimmer 269) abgegeben werden.

Nicht nur im Rathaus werden Kinderwünsche erfüllt, auch der CITTI-PARK und der Sophienhof starten in der Adventszeit besondere Aktionen.

Der Rotaract Club Kiel sammelt in Kooperation mit dem CITTI-PARK Kiel noch bis zum 10. Dezember 2022 Weihnachtsgeschenke für verschiedene soziale Einrichtungen in der Stadt. Empfohlene Geschenkideen sind zum Beispiel Gesellschaftsspiele oder Malbücher, Stifte, Puzzles oder Holzspielzeug. Auch neuwertige und gut erhaltene gebrauchte Spielsachen werden gerne angenommen – jedoch keine Kuscheltiere und Lebensmittel.

Die Geschenke sollten gut eingepackt und mit einem Zettel versehen sein, auf dem vermerkt ist, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht – wenn nötig – das Geschenk gedacht ist. In der Woche vor Heiligabend werden die Präsente dann durch den Rotaract Club an die Einrichtungen übergeben, die sie rechtzeitig zur Bescherung an die Familien verteilen. Insgesamt werden elf Einrichtungen mit rund 800 Kindern beschenkt.

Der Sophienhof Kiel möchte mit der Aktion "Weihnachtsengel gesucht" und der Hilfe der Besucher:innen dazu beitragen, dass Kieler Kindern, denen es weniger gut geht, ein Herzenswunsch erfüllt wird. Wunschzettel für rund 100 Kinder aus dem Mehrgenerationenhaus Vinetazentrum schmücken den "Sophienhof-Wunschbaum" im Obergeschoss neben dem Food-Court.

Am Mittwoch, 1. Dezember, um 10.00 Uhr wird die Fläche offiziell eröffnet. Bis zum 10. Dezember 2022 können Besucher:innen einen Wunschzettel vom Tannenbaum aussuchen, das Geschenk kaufen und dieses an der Kundeninformation im Erdgeschoss abgeben. Der Sophienhof-Weihnachtsmann wird die Geschenke in der Woche vor Heiligabend an die Kinder verteilen.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betont: "Ob im Einkaufszentrum oder im Rathaus – mit den Wunschbaum-Aktionen möchten wir auch in diesem Jahr vielen Kieler Kindern eine besondere Adventszeit bescheren. Ich freue mich, wenn möglichst viele Kieler:innen mitmachen und Freude schenken."

Quelle: Landeshauptstadt Kiel