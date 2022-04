Kieler Woche wird ein friedliches Fest der Begegnung

"Die Kieler Woche steht neben so vielem anderen auch für ein einzigartiges internationales Flair und für ein friedliches Miteinander. Dieses besondere Kieler-Woche-Gefühl wollen wir Ende Juni mit allen Kieler*innen und unseren Gästen aus aller Welt feiern", erklärt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Er freut sich, dass in diesem Jahr wieder viele beliebte Veranstaltungen in das "KiWo"-Programm zurückkehren: "Toben auf der Krusenkoppel, Schlemmen auf dem Internationalen Markt, Bummeln an der Kiellinie und viele Konzerte auf zahlreichen Bühnen – all das wird in diesem Sommer wieder möglich sein. Und natürlich wird es auch wieder einige Neuerungen und Überraschungen geben. Für die Kieler Woche heißt es in diesem Jahr: Zurück in die Zukunft!"

Die Planungen für das Segel- und Sommerfestival laufen beim Kieler-Woche-Büro, den Segelvereinen und den vielen Partnern bereits auf Hochtouren. Das genaue Programm wird in den kommenden Wochen nach und nach bekanntgegeben.

Ein Höhepunkt steht schon jetzt fest: Die "Gorch Fock" wird erstmals seit 2015 wieder die große Windjammerparade anführen. Nicht dabei sein werden dann russische Großsegler wie die "Sedov" oder die "Kruzenshtern".

Auch die Delegationen aus Kiels russischen Partnerstädten Kaliningrad und Sovetsk wurden ausgeladen. In ihrem Schreiben an die beiden Städte betonen Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, dass die aktuelle Situation in der Ukraine und die ständige Eskalation des militärischen Konflikts durch Russland nicht dem Gedanken der Kieler Woche entsprechen. Die Entscheidung sei auch aus Rücksicht auf die anderen Partnerstädte von Kiel getroffen worden.

Die Betreiber des russischen Standes auf dem Internationalen Markt haben ihre Bewerbung zurückgezogen.