Kieler-Woche-Segelkino mit Tatort-Premiere

Der stille Gast fordert Borowski erneut heraus

Eine spannende Ausnahme zum CINEMARE-Programm bietet der erste Kieler-Woche-Sonntag, 5. September 2021: Auf der Projektionsfläche des Küstenkraftwerks wird in einer Preview der Kieler Tatort "Borowski und der gute Mensch" gezeigt (Autor: Sascha Arango, Regie: Ilker Çatak) – Nervenkitzel inklusive.

Im Auftrag von ARD Degeto und NDR wurde der Film von Nordfilm Kiel für die ARD produziert. Freigegeben ist der Tatort ab 18 Jahren.

Es ist der dritte Teil der "Borowski und der stille Gast"-Reihe, in dem Kai Korthals (Lars Eidinger) die Flucht aus der forensischen Psychiatrie gelingt. In der Klinik hatte Korthals zahlreiche Briefe von Verehrerinnen, wie auch von Telefonseelsorgerin Teresa (Sabine Timoteo), bekommen, die sich nun durch seinen Ausbruch in höchster Gefahr befinden. Für Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Sahin (Almila Bagriacik) beginnt eine gefährliche Jagd nach dem Entflohenen.

Auf www.kieler-woche.de/wasser sind nähere Details zum Ablauf und zu Reservierungsmöglichkeiten des Segelkinos abrufbar.