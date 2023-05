Kieler Woche inklusiv: Mit dem Rollstuhl raus aufs Meer

Wann? 19. bis 24. Juni 2023 Wo? Olympiahafen in Schilksee Anmeldung: Per E-Mail an sven.juergensen@wir-sind-wir.org oder telefonisch unter 0171/6835555

In der Zeit vom 19. bis 24. Juni 2023 sind täglich mehrere Fahrten zu den Regattabahnen möglich. Dies ist abhängig von der Nachfrage, den individuellen Bedürfnissen und den Wetterbedingungen.

Ein besonderer Höhepunkt ist am Samstag, 24. Juni 2023, die Begleitfahrt zur großen Windjammer-Segelparade. Der Spezialbau des Vereins basiert auf einer Bente 24 ohne Kajüte oder Plichtbänke, so dass je nach Wetterlage bis zu vier Gäste (davon zwei Rollstuhlfahrer:innen) an Bord dabei sein können.

Die Fahrten starten im Olympiahafen in Schilksee. Für die Planungen ist eine möglichst frühe Anmeldung notwendig unter sven.juergensen@wir-sind-wir.org oder telefonisch unter 0171/6835555.

Der Segelverein "Inklusives Segeln für Alle e.V." hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren im Segelsport abzubauen. Ziel ist es, den Segelsport für eine größere Gruppe der Gesellschaft zu öffnen und inklusiv zu gestalten. Dadurch setzt der Verein den Gedanken der Inklusion aktiv um.

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.inklusivessegeln.org.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel