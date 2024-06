Kieler Woche Eröffnung: Ein Sommerfestival der besonderen Momente

Die Kieler Woche ist zurück und verspricht auch in diesem Jahr wieder ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Vom 22. bis 30. Juni 2024 verwandelt sich die Kieler Förde in ein Meer aus weißen Segeln, während an Land ausgelassene Stimmung vor den Bühnen herrscht und besondere Begegnungen mit alten und neuen Bekannten auf die Besucher warten.