Kieler Woche: Mitreißende Dokumentationen im Segelkino

Die Regisseure Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg begleiten das Schiff vom Auslaufen über die Ankunft in Italien bis hin zu Racketes Verhaftung. Sie zeigen die Geschichten der Geflüchteten, Carola Racketes ständigen Kampf mit den Behörden und der italienischen Regierung sowie die Realität der EU-Migrationspolitik.

Durch das unerlaubte Anlegen mit 53 geretteten Geflüchteten an Bord der SeaWatch3 im Hafen von Lampedusa erlangte die Kapitänin Carola Rackete unfreiwillige Berühmtheit. Am Montag, 6. September 2021, kann das Publikum die dreiwöchige Reise der SeaWatch3 im Juni 2019 hautnah erleben.

Beeindruckende Welt des Wattenmeers

Am Dienstag, 7. September 2021, bietet der Film "Silence of the Tides" (Regie: Pieter-Rim de Kroon) faszinierende Bilder und Informationen zum Unesco-Weltkulturerbe Wattenmeer.

Die Dokumentation zeigt das einerseits harmonische Zusammenleben zwischen Mensch und Natur in wunderschöner Umgebung, aber auch die menschengemachten Gefahren, die das Binnensystem Watt bedrohen. Zwischen illegaler Altölentsorgung und beeindruckender Flora und Fauna präsentiert die Doku ein imposantes Bild dieses einzigartigen Naturjuwels.

Die Beziehung zwischen Mensch und Meer

Die Dokumentation "Seafever" widmet sich Menschen, die ihr Leben dem Meer verschrieben haben. Es ist der letzte Film der Werkgruppe Meersucht.

Regisseurin und Künstlerin Lisa Hoffmann hat selbst viel Zeit als Kadettin, Matrosin und technische Offiziersassistentin auf dem Meer verbracht. In dieser Zeit sind auch die verschiedenen Interviews für die Dokumentation entstanden. Zu sehen ist "Seafever" am Mittwoch, 8. September 2021.

Kino von Bord eines Traditionsseglers

Wer kein eigenes Boot hat, um am Segelkino teilzunehmen, kann über Kiel-Marketing ausgewählte Vorstellungen von Bord eines Traditionsseglers aus mitverfolgen.

Für Sonntag, 5. September, und Samstag, 11. September 2021, können unter www.kiel-sailing-city.de/erlebnisse für 45 Euro pro Person Tickets für einen Platz auf einem Traditionssegler gebucht werden – insgesamt sind 36 Plätze verfügbar. Gezeigt werden die NDR-Preview "Tatort: Borowski und der gute Mensch" (5. September 2021) und das "Best of International Ocean Film Tour" (11. September 2021).

Quelle: Landeshauptstadt Kiel