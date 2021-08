Jetzt Tickets sichern: Kieler Woche Konzertreihe "gewaltig leise"

Wann? 4. bis 12. September 2021, jeweils 20.30 Uhr Wo? Krusenkoppel Eintritt: VVK 15,- Euro zzgl. VVK-Gebühr, AK 20,- Euro

Restkarten für die Open Air Konzerte

Aktuell verfügbar sind noch Karten für die Konzerte von Klaus Lage (5. September 2021), Götz Alsmann (7. September 2021), Erik Cohen und TV Smith (10. September 2021), die Thalbachs (11. September 2021) sowie Dirk Schäfer (12. September 2021).

Erhältlich sind die Karten am Infotresen von KulturForum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, im Welcome Center Kieler Förde, in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten, bei der Konzertkasse Streiber und am Ticket-Center des Citti-Markts.

Weitere Informationen sind unter www.kieler-woche.de/gewaltigleise zu finden.

Kinderkonzerte

Auch nachmittags spielt auf der Krusenkoppel die Musik. Täglich von 15.00 bis 16.00 Uhr gibt es dort besondere Kinderkonzerte mit Matthias Meyer-Göllner und seiner Zappelbande, den Kinder- und Jugendchören der Oper Kiel, der Musikschule Kiel und der Band Raketen Erna aus Berlin.

Der Eintritt zu den Kinderkonzerten ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Infos zum Programm sind unter www.kieler-woche.de/spiellinie zu finden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Pressereferat